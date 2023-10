Die Frau ohne Schatten. Bild: Opéra Lyon.

Ein mitreißendes "Opernmonstrum" ist "" von Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss, die an der Oper Lyon voninszeniert wird, meint Joachim Lange in der. "In den ersten beiden Aufzügen projiziert er das imund das beschwerliche, aber redliche Leben des Färbers Barak auf zwei gesellschaftlich gegensätzliche Sphären. Auf der einen Seite eine sich ritzende Selbstmordkandidatin im Luxus mit Krankenschwestern. Auf der anderen Seite ein prekäres Milieu, in dem der Färber nicht nur drei Brüder mit durchbringen, sondern sich auch mit seiner ausgesprochen kapriziösen jungen Frau rumärgern muss." Ein hervorragend besetztes Stück, das den Kritiker in seiner Düsternis auch deshalb überzeugt, "weil die eindrucksvoll vollgebaute Drehbühne mit ihrer Zweiweltenbehausung um ein (metaphorisches) Palmenparadies der Spagat zwischen psychologisierend Märchenhaft hier und derb realistisch dort mit dunkler Opulenz gelingt. Über allem schwebt von Beginn an ein gewaltiger Felsblock, der ebenso auf die dem Kaiser angedrohte Versteinerung wie auf Keikobad verweisen mag. Der befindet sich später wie aufgebahrt darunter, wenn seine Tochter ihn anfleht. Er kehrt sogarins Leben zurück. Das bleibt in der sich auflösenden Bühnenwelt aber eher eine Imagination der Kaiserin auf dem Weg zu sich selbst. Und diesmal in ihre Einsamkeit.""'In der Schule habe ich etwas über Konsens gelernt, über diverse Genitalien, über Lust, über queeren Sex.' So beginnt das Stück '' des beschreibt Zain Salam Assaad in derden Beginn eines Stücks, das nun auf dem Theaterfestival Plauen-ZwickauDie Performance "soll Jugendliche ab 14 aufklären und sexuell weiterbilden. Dafür sitzen zwei Performer*innen mit dem Publikum in einem Stuhlkreis. Zuschauende halten grüne und rote Lichter in den Händen und beantworten damit die Fragen rund um Körper und Sexualität. Zwischendurch laufen Popsongs über Oralsex, Menschen erzählen in Videos von ihren sexuellen Erfahrungen." Ob die Absage wirklich finanzielle Gründe hat oder vielleicht doch eher wegen Druck von Rechts zustande kam, kann Assaad nicht sagen, ist sich aber sicher: "CHICKS* ist ein Flinta-Kollektiv, das daran arbeitet, in der Schule vernachlässigte Fragen zu Sexualität, Queerness und Geschlecht zu beantworten...Doch die Absage ist ein Zeichen dafür, dass esist. Mit Blick auf die große Zustimmung zur AfD dort könnte sich das Problem in Zukunft noch.""Im Theater unterm Dach ist eine bizarre Parallelgesellschaft zu besichtigen. Die Gruppelädt zu einer 'interaktiven Reise ins Reichsbürger-Land' ein - so der Untertitel ihres Erlebnisabends ''. Der widmet sich einer real existierenden Fantasie-Nation, über die ein gewisser Peter Fitzek seit 2012 als oberster Souverän herrscht", führt Patrick Wildermann imein in einen Theaterabend über "." Er findet: "'König von Deutschland' funktioniert glänzend alsaus performativen Szenen und Selbstbildungsangeboten", der ihm klarmacht: "Man hat es bei Reichsbürger:innen nicht mit lustigen schrägen Vögeln zu tun. Sondern mitWeiteres: Das Wiener Burgtheater hat eine Klimabilanz aufgestellt ( taz ), "party in a nutshell" wird am Staatstheater Braunschweig aufgeführt ( taz ) und dieinterviewt die Sopranistin Adriana Gonzáles aus Guatemala.