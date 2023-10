Rassismus, kolonialistische Ausbeutung, Kapitalismus und Genozid: "Killers of the Flower Moon" greift nach großen Themen

Mit "Killers of the Flower Moon", einem im frühen 20. Jahrhundert angesiedelten Film über die historischen Osage-Morde in der indigenen Bevölkerung der USA, kehrtzurück zu "jenen düsteren Sagen über Geld, Gier, Macht und Mord in verschiedenen Epochen des zwanzigsten Jahrhundert, die Scorsese in den letzten drei Jahrzehnten immer wieder erzählt hat", schreibt ein begeisterter Nicolai Bühnemann im. "Mal waren diese Epen im Milieu des organisierten Verbrechens angesiedelt, mal anderswo, etwa in der New Yorker Finanzwelt. In den gut geölten Bildermaschinen wie 'Casino' oder 'The Wolf of Wall Street' hatte der stilistische Exzess seinen Ort allerdings in erster Linie in der Montage; in 'Killers of the Flower Moon' hingegen beeindrucken vor allem dieder zumeist langen und statischen, genau komponierten Einstellungen. Was hier Ausdruck findet, ist."Großes Schauspieler-, großes Regiekino sah -Kritiker Daniel Kothenschulte: Newcomerinbrilliert durch ihre "feinste Darstellung" und erstmals treffen die beiden Scorsese-Standardsundbei ihrem Hauptregisseur vor der Kamera aufeinander. Goldstone und DiCaprio geben derweil ein unwahrscheinliches Paar: "Man hat ihn noch nie sospielen sehen. Mit heruntergezogenen Mundwinkeln verkörpert er das verbissene Bemühen,zu machen. Es ist eine der ungewöhnlichsten Paarbeziehungen der Filmgeschichte - doch die feine Ironie, die sie verströmt, passt nicht unbedingt zur Schwere der Ereignisse um sie herum, dem Sterben all der Unschuldigen. Scorsese inszeniert es mitunter verstörend-teilnahmslos. Wie kann es sein, dass die Menschen so viele Tote betrauern, aber nichts unternehmen, die Morde aufzuklären? Doch gerade damit entwickelt der Film erst seine ganze Perspektive, die diese lange unerzählte Tragödie in der Geschichte vonverortet."Enttäuscht zeigt sich Andreas Busche im: "Irgendwo in 'Killers of the Flower Moon' steckt ein düsterer Kommentar zum. Scorsese verliert sich in dreieinhalb Stunden aber in vielen Nebensträngen". Auch verliere der Regisseur im Laufe seiner dreieinhalb Stunden Spielzeit "zunehmend das Interesse an der Perspektive der Osage. ... Nie scheint Scorsese zu realisieren, dass er in 'Killers of the Flower Moon' den Inbegriff vonbeschreibt." Denn "Würde Scorsese verstehen, worum es bei den 'Osage-Morden' tatsächlich ging, würde er sich mehr auf den Zusammenhang vonkonzentrieren. Dieses Versäumnis ist besonders ärgerlich, da in Amerika seit einigen Jahren ein erbitterter Streit um das Thema '', die historische Schuld des weißen Amerikas, entbrannt ist." Weitere Kritiken in Welt undBesprochen werden"Ingeborg Bachmann - Die Reise in die Wüste" ( FR ),"Ein Fest fürs Leben" ( SZ ) und' 3D-Porträtfilm "Anselm - Das Rauschen der Zeit" über(NZZ, mehr dazu bereits hier ). Außerdem bietet dereinen Überblick mit seinen Kritiken zur aktuellen Kinowoche.