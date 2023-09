Fragmentierung der Körper: "The Sun Will Rise"

Zack, das sitzt: Mittlerweile fast 400 namhafte Filmemacher aus aller Welt, darunterund kritisieren in einem offenen Brieffür ihren de facto Rausschmiss vonaus der hier und dort unsere Resümees). Sie werfen der Kulturstaatsministerin unprofessionelles Verhalten vor und fordern die umgehende Verlängerung von Chatrians Vertrag. "Der Brief bringt Claudia Roth in eine", schreibt Hanns-Georg Rodek in der. "Sollte sie Chatrian nicht zurückholen, wird es nun extrem schwierig für sie, eine neue renommierte Leitung zu finden. Eine Kandidatin, hört man, habe schon vor dem Brief."Zurück zum. Dort lief mit "The Sun Will Rise" ein unter klandestinen Bedingungen in Iran gedrehter Dokumentarfilm des in Berlin lebenden Regisseursüber eine Theaterproduktion in Teheran. Der Film wurdegedreht und spart daher auch die Gesichter der Frauen aus. Zu sehen sind daher nur "", schreibt Andreas Busche im. Die Frauen "proben ein Lysistrata-Stück und beziehen die Proteste auf den Straßen mit ein, auch deren gewaltsame Niederschlagung. Frauen, die sich den kriegführenden Männern verweigern: Das antike Aristophanes-Drama ist hochaktuell im Iran. ... Mit der zensurbedingten Fragmentierung der Körper lenkt die Kamera das Augenmerk auf die Körper der Freiheitskämpferinnen, auf ihre furchtlose Weigerung, sie zu verhüllen, und auf ihre Furcht vor den Folgen. Zugleich hinterfragt sie die eigene Position. Was lässt sich erzählen vom Unrecht, ohne die Opfer zu Schauwertzwecken auszubeuten? Wie lässt sich der Falle des Zuschauer-Tourismus entgehen? Was also vermag das Kino über diehinaus?"Aus dem Festivalprogramm besprochen werden"Green Border" ( taz ),deutscher Wettbewerbsfilm "Die Theorie von Allem" ( Zeit ),"The Killer" ( NZZ ),"The Palace" und"Chance de Coup" ( FAZ ) und"Priscilla" (SZ).Abseits vom Lido: Kamil Moll schreibt aufüber, die in Frankfurt in einer Retrospektive zu sehen waren. Deren Kuratoren Carolin Weidner und Felix Mende haben imüber ihre Reihe gesprochen . Fritz Göttler schreibt in derzum Tod des italienischen FilmemachersBesprochen werden im Berliner Kino Arsenal gezeigter Dokuemntarfilm "Rok" über Perlentaucher ),viraler Low-Budget-Horrorfilm "Skinamarink" ( taz critic.de ),"Feminism WTF" ( taz ),"Dalíland" über Tsp ) und die auf einem populären Manga basierende Netflixserie "One Piece" ( Tsp ).