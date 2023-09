"Die Theorie von Allem" von Timm Kröger (Neue Visionen)

In einer ersten Mitteilung zum de facto Rausschmiss vonals künstlerischer Leiter derhieß es noch, er stehe für eine Position im Team weiterhin zur Verfügung (unser Resümee ). In einem persönlichen Statement auf der Festivalwebsite erklärt er nun seinen endgültigen Abschied: "Ich dachte, dass Kontinuität gewährleistet werden könnte, wenn ich weiterhin Teil des Festivals bliebe, aber in der neuen Struktur, so wie sie nun vorgestellt wurde, ist ganz klar, dass die Bedingungen für mich, als künstlerischer Leiter weiterzumachen,sind." Gegenüber findet er noch deutlichere Worte: "Im März hatte ich ein Treffen mit Roth, bei dem wir uns darauf geeinigt haben, meinen Vertrag als künstlerischer Leiter zu. Offen geblieben war die Frage nach der. Ich habe immer gesagt, dass andere Formen der Steuerung für mich in Ordnung sind, solange ich das Programm weiterhin frei gestalten kann." Diese Möglichkeit sehe er in der neuen Struktur nicht mehr gegeben.Im ist Andreas Busche fassungslos angesichts dieser Entwicklung: Kulturstaatsministerin"hat das Festival" und "einen international angesehenen Festivalleiter ohne Not demontiert. Um nicht zu sagen:. ... Es steht zu vermuten, dass unter Roths Ägide die Berlinale programmatisch völlig neu ausgerichtet werden soll. Da ihr Haus überverfügt, ist Schlimmstes zu befürchten. Eine." Eine noch ungelenkere Demontage wie diese können sich zwar auch Philipp Boverman und David Steinitz von dernicht vorstellen. Rein der Sache nach finden Sie den Abbruch des Neustarts im Namen eine neuen Neustarts aber schon in Ordnung: Chatrian sitze lieber im Kino als zu netzwerken, finden sie. Von daher ist es schon "richtig, dass jetzt jemand ganz anderes ransoll. Lieber einals eine halbherzige Neumodellierung der Führungsspitze. Gerade angesichts der Probleme neben diesen Personalfragen braucht es jetzt jemanden, derum Budget und Filme kämpft.?"Der Moskauer Schriftstellergestattet in dereinen Blick in die, wo derzeit allerleidie Leinwand bevölkern, von wo aus sie allerdings aufhinabblicken. Dann sollen die Filme eben im Fernsehen laufen, rufen bereits die Propagandisten. Saweljew erinnert dies alles an die, die der Diktator zu jedem wichtigen politischen Thema anfertigen ließ und zu denen er selbst die Skripte abnahm und bearbeitete. Heute fristen diese Filme ein Schattendasein auf. "Obwohl es im 21. Jahrhundert seltsam erscheint, übernimmt Putins Regime zunehmend diese Methodik. Nach siebzig Jahren kehrt der 'große stalinistische Stil' mit dokumentarischer Anmutung in die Kinos zurück - egal, ob diese leer bleiben. Dies ist: Vor zwanzig Jahren wurde ein System staatlicher Finanzierung eingeführt, das nicht verlangte, dass Geld aus dem Verleih in die Staatskasse zurückfließt. Der Staat gab für bestimmte Filme Geld, und wenn an der Kinokasse etwas eingenommen wurde, war das ein angenehmer Bonus für die Produzenten. So entstanden Filme, deren Qualität den Machern egal war, manchmal handelte es sich bloß um, und die Filme kamen gar nicht in den Vertrieb. Dieses Kinogenre namens 'Für Geld, nicht für den Vertrieb' wurde mit aktueller Ideologie und den 'richtigen Themen' gefüllt - denn die Staatsaufträge fürs Kino wandelten sich parallel zum Wandel der Regierungspolitik. So stieg das stalinistische Kino aus dem Grab."Derweil geht das Filmfestival inweiter: Sehr beachtlich finden die Filmkritiker "Die Theorie von allem", den deutschen Wettbewerbsbeitrag von, ein Pastichefilm aus Mystery-Thriller von Hitchcock bis Lynch und Bergdrama, inklusive Reise ins. "Das Spiel mit Klischees und vertrauten Motiven aus der Filmgeschichte erzeugt eine Art, die zunehmend somnambuler und kryptischer anmuten", erklärt Andreas Busche im. Einen "berauschenden Detailreichtum" bezeugt -Kritiker Daniel Kothenschulte. "Es ist das Vorrecht der Kunst gegenüber dem Kunstgewerbe, für ihre Rätsel keine Lösungen anzubieten - und dadurch vielleicht sogar einezu betreten. Obwohl es dem Film nicht an Humor fehlt, vermeidet Kröger den einfachen Weg der Ironie. Die epische sinfonische Filmmusik, für die mitebenfalls ein noch kaum bekanntes Nachwuchstalent verantwortlich ist - zeigt, wie ernst es Kröger mit demist, das er nicht nur zitiert, sondern um eine eigenständige Position erweitert."außer Konkurrenz gezeigte Sex-Farce "The Palace" lässt die Filmkritiker hingegen völlig fassungslos zurück. "Was hat solch eineauf einem seriösen Festival zu suchen", ruft Andreas Busche im: "Unwürdiger kann eine große Karriere kaum enden." Polanski "begeht", stöhnt Susan Vahabzadeh in der. Auch-Kritikerin Katja Nicodemus fragt sich, was einen früheren Meisterregiseur dazu bringt, "mit erwachsenen Schauspielern einen derart zynischen Kindergeburtstag zu veranstalten, ein ballermannhaftes Kammerspiel in Gstaad". Andreas Borcholte () musste dagegen lachen: "Zeitweise birgt 'The Palace' das Potenzial, eine subversive,zu entfalten wie zuletzt in Ruben Östlunds Gesellschaftssatire 'Triangle of Sadness'. Doch Polanski lässt sogar einen bissigen Putin-Kommentar liegen, als im Fernsehen einmal kurz dessen erste Ansprache als neuer russischer Präsident zu sehen ist. Anscheinend genügt es ihm, der feinen Gesellschaft (und den Kritikern beim Festival) noch einmalzu zeigen, statt seinen mutmaßlichen Abschied vom Kino moralinsauer und bitter zu begehen. 