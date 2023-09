Nach dem unser Resümee ) von mittlerweileaus aller Welt - darunter namhafte Hollywood-Regisseure bis zu im Festivalbetrieb etablierten Künstlern - ist das Entsetzen überEntscheidung,als künstlerischen Leiter derabzusägen, noch größer. Wie soll auf dieser Grundlage binnen weniger Wochen ein Nachfolger gefunden und das Festival mit Filmen bestückt werden? Egal wie man zu Chatrians Programmreformen für die Berlinale stehen mag, "derartseitens der Dienstherrin ziemen sich nicht", findet Christiane Peitz, die imClaudia Roth diverse Debakel als Kulturstaatsministerin vorrechnet: "Roth beschädigt die Berlinale auch perspektivisch. Der, unter dem die Nachfolge jetzt binnen weniger Monate geregelt werden muss, ist. Die Suche und die Verhandlungen mit geeigneten Kandidaten brauchen Zeit. Diese Zeit hat Roth, und den Ruf des Festivalstandorts gleich mit."Nach der Ankündigung der Festival-Geschäftsführerin, nach dem Jahrgang 2024 in Rente zu gehen, war Claudia Roth im Zugzwang, gesteht Andreas Kilb in derder Kulturstaatsministerin zu. Doch ihre Reaktion kam zu spät, zu ungelenk und brüskierte dann auch noch den gesamten Filmbetrieb - und das ohne eine naheliegende Nachfolge. "Dabei sind jene, die ästhetisches Gespür mit filmpolitischem Instinkt, Bühnenpräsenz mit Geschick im Umgang mit Sponsoren vereinen und dazu noch einenhaben, so selten wie ein Sechser im Lotto. In Cannes und Venedig werden die Programmchefs, die ihnen Politiker wie Sponsoren gleichermaßen vom Leibe halten. Aber die Idee einer Präsidentschaft, unter deren Schutz der künstlerische Eigensinn der Filmfestspiele ebenso aufblühen könnte wie ihr filmischer Glamour, ist der Kulturstaatsministerin offenbar nicht gekommen. Stattdessen sucht sie nach demfür ein Festival, das seine Zampanos längst hinter sich gelassen hat."-Kritiker Daniel Kothenschulte findet völlig unklar, wie Claudia Roth sich die Zukunft des Festivals vorstellt. Eine Trennung von Geschäft und Kunst soll es ja nicht mehr geben. Diese könne ja "nur bedeuten, dassden künstlerischen übergeordnet werden sollen. Diese Entwicklung lässt sich bei Filmfestivals international seit längerem beobachten. Ebenso wie die Filmförderung bereits weitgehend nach wirtschaftlichen Kriterien entscheidet, hat künstlerische Kompetenz auch bei Festivals immer weniger zu sagen. Dabei kann man jedes Jahr im französischenerleben, wie wichtig es ist, einemwie Thierry Frémaux bei der cinephilen Arbeit zusehen zu können." Auch-Kritiker Rüdiger Suchsland, der mit Kritik an der Berlinale im Allgemeinen und an Carlo Chatrian im Besonderen noch nie zurückgehalten hat, findet das ganze Schauspiel zumindest stilistisch bodenlos. Die Kulturstaatsministerin "glaubt, sie könne alles selber. Aber Claudia Roth hat nur, nicht aber neue Strukturen zu schaffen. Sie verschleppt ihre Aufgaben, ist ungeliebt in der Filmbranche wie in weiten Teilen ihrer eigenen Partei. ... . Nun stellen sich neue, wichtige Fragen: Was heißt Intendanz? Wer wird die Intendanz? Wer sitzt in der Findungskommission? Traut such das BKM zu einer öffentlichen Ausschreibung? Es besteht die Gefahr, dass Roth die Berlinale."Weitere Artikel: Ach so,ist ja auch noch, aber die Kritiker sind allesamt mit der Berlinale beschäftigt. Rüdiger Suchsland schickt aufimmerhin Notizen vom Festival, in der bespricht Tim Caspar Boehme"Origina", das auf Isabel Wilkersons Sachbuch "Kaste" beruht. Der frühere Filmproduzentgratuliert in derderzum zwanzigjährigen Bestehen, die er bei aller Kritik, die regelmäßig daran geäußert wird, für eine gute Sache hält. Karsten Munt porträtiert für denden Filmemacher, dessen aktueller Film "Passages" (unsere Kritik ) aktuell läuft. Jakob Thaler fragt sich im, wie der ohne Fördermittel entstandene Dokumentarfilm "Kurz" überfinanziert wurde. Tobias Mayer vom hat ein ganz mieses Gefühl dabei, dass in der neuen ""-Serie "Ahsoka" reihenweise Schauspieler Leute spielen, die gerademal halb so alt sind wie sie selbst. Besprochen werdenDissertation über"Mulholland Drive" ( Filmdienst ), die Serie "The Bear" ( NZZ ) und die Netflixserie "One Piece" ( FAZ ).