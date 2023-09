"Coup de Chance" von Woody Allen

Beimwurdein Frankreich entstandener und auf Französisch gedrehter "Coup de Chance" aufgeführt - wegen der (allerdings sehr umstrittenen) Vorwürfe gegen ihn, ist es ihm in den USA nicht mehr möglich, einen Film finanziert zu bekommen. Im aktuellen Film lässt ein Mann seine attraktive Ehefrau beschatten, weil er sie einer Affäre verdächtigt. Der Film "ist kein revolutionärer künstlerischer Akt, aber er zeugt von Allens unverminderter Fähigkeit, Geschichtenzu erzählen, Milieus in wenigen Strichen zu zeichnen und Schauspieler zu führen", schreibt Hanns-Georg Rodek in der. "Fast spielerisch dunkelt Allen die Stimmung ein, lässt den Zufall - um den es in seinem Film viel geht - in das Geschehen eingreifen und schließlichherstellen." Dieser "kleine Film will nicht mehr sein, als", hält Valerie Dirk imfest, der Film entspricht Allens "altbekanntem Mischmasch aus Krimi-Komödie und redegewandtem Liebesdrama".Andreas Scheiner von derhat sich mit Allen zum Gespräch getroffen , der auf den Wirbel um seine Person - in Venedig wird gegen Polanski, Besson und Allen im Festivalprogramm protestiert, zugleich wird in der Pressevorführung frenetisch applaudiert, wenn Allens Name im Vorspann auftaucht - sehr gelassen reagiert und die Möglichkeit lieber nutzt, "sich alszu outen: 'Cancel-Culture ist etwas anderes als die #MeToo-Bewegung', sagt er. 'Cancel-Culture ist dumm. Die #MeToo-Bewegung ist nicht dumm. Die #MeToo-Bewegung tue, fügt Woody Allen hinzu. Einige Positionen, die sie vertrete, seien zwar zu extrem. Aber im Grunde habe die Bewegung viel bewirkt. Ganz anders die Cancel-Culture. Allerdings sei Amerika kulturell sowieso an einem. 'Die Filmindustrie, das Theater, schrecklich.' Aber auch an den Politikern sehe man den Kulturverfall, an allem. 'Wenn man gecancelt wird', so sagt Woody Allen, 'ist das."Mehr vom Festival:Biopic "Priscilla" überist laut Tagesspiegel-Kritiker Andreas Busche eher eine müde Angelegenheit: "Die Garderobe und Frisuren von Cailee Spaeny sehen zwar umwerfend aus, aber hinter den schönen Oberflächen bleibt eine." Dietmar Dath begeistert sich auffür Timm Krögers deutschen Wettbewerbsbeitrag "Die Theorie von allem": "Nichts passt zusammen. Alles ist aber zwingend. Die Gewalt, die es zusammenhält, geht von deraus, die den Film."Tim Caspar Boehme erlebt mit"La bête" ein wahrhaftiges Biest von einem Film und eine "wüst um alle möglichen Kurven rasendedurch emotionale Stimmungslagen von Romanze bis Psychothriller". Felicitas Kleiner ( Filmdienst ), Maria Wiesner ( FAZ ) und Rüdiger Suchsland ( Artechock ) resümieren die letzten Festivaltage.Abseits vom Lido: Im stellt Jakob Thaller den Filmemachervor, der mit seinem Porträtfilm überin Österreich für Wellen sorgt. Besprochen werden"The Equalizer 3" ( Standard ) und die Doku "Brainwashed - Sexismus im Kino" ().