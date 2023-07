Installationsansicht Børre Sæthre "My Private Sky", 2001. Foto: Christian Øen © Astrup Fearnley Museet.

Das Astrup Fearnley Museum in Oslo zeigt zu seinem 30. Jubiläum eine komplexe und selbstreflektierte Ausstellung, freut sich-Kritiker Stefan Trinks. Hin und weg ist er vonWerk "My Private Sky": "Die atemnehmende Installation entstand bereits im Jahr 2001, wurde seither aber nie wieder aufgebaut oder auch nur in Teilen öffentlich gezeigt. Durch einen panoramafensterartigen Schlitz in der Wand sieht man in den lang gestreckten, mit weißen Rippen aus Milchglas und blauen Stoffbahnen ausgekleideten Raum dahinter, wo einauf dem Boden dieses azurnen Unendlichkeitsraums im Begriff ist sich aufzurappeln. Durch das Momentum der Bewegtheit des gehörnten Sagentiers und das Versprechen seiner Authentizität spiegelt Sæthre dieum die Jahrtausendwende. Und besiegt alle mit der unstillbaren Sehnsucht nach freier Phantasie, denn jeder und jede betritt diesen Raum, wird von demfixiert und lässt es mit sich geschehen."Aus dem Foyer der Europa-Universität in Flensburg wurde eine Skulptur des Bildhauersentfernt. Weil der nackte Frauenstatue überholte Bilder von Weiblichkeit bediene, ersetzte man ihn durch ein-Kritikerin Birgit Schmid schüttelt den Kopf: "Durings Frauenstatue weckt Phantasien und provoziert Deutungen. Man findet sie schön und anmutig, oder sie gefällt einem nicht, und man nimmt Anstoß. So wie es Aufgabe der Kunst ist. Dass ein buntes Fragezeichen einen Denkprozess in Gang setzt, muss man nicht befürchten. Es macht buchstäblich ratlos." In derkritisiert Hilmar Klute beide Seiten der Debatte: "Interessant ist nur, dass diebei jedem Eingriff in den öffentlichen Raum die gesamte Kulturgeschichte der Barbarei aufrufen, während diesich kaum Gedanken über den Kunstcharakter der anstößigen Torsi und misogynen Körperdarstellungen machen."Weitere Artikel: Stefan Trinks meldet in der, dass diedas Kandinsky-Bild "Das bunte Leben", das von der Beratenden Kommission als NS-Raubkunst eingestuft wurde, an die Erben derzurückgeben wird.Besprochen werden die Ausstellung "- Unter mir der Himmel" in der Hilti Art Foundation in Vaduz (FAZ), die Ausstellung "Before Tomorrow" im Astrup Fearnley Museet in Oslo (FAZ), die Ausstellung "Berliner Kontraste (2004-2015). Fotografien vonund." im Stadtmuseum/Ephraim Palais in Berlin (), die Ausstellung "Pathos and the Twilight of the Idle" mit Werken vonim Kunsthaus Bregenz Standard ).