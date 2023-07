Die Autoren-Gewerkschaft in Hollywood streikt, die Angst vor Drehbüchern, die nur aus KI-Datenbanken stammen, geht um. Aus Sicht der Produzenten ließen sich damit Blockbuster vorprogrammieren. Das wäre eine, deren Anfänge wir jetzt schon sehen, findet Susan Vahabzadeh. "Personalisierung" ist bereits seit einigen Jahren ein Schlagwort in den Kino-Branchenblättern. Beachtet wird von derja, was früher schon im Kino erfolgreich war. Schon jetzt können die Studios ziemlich, wie viele Zuschauer ein Film haben wird. Was sie nun wollen, sind Programme, die ausrechnen, wie ein Film genau aussehen sollte, um möglichst vielen Leuten zu gefallen. Das wäre der. Die Programme, mit denen Streamingdienste ihren Kunden Empfehlungen geben, funktionieren schon mit KI und sind dafür ein gutes Beispiel - sie rechnen aus, was einem Zuschauer gefallen würde, der bestimmte Filme vorher gesehen hat. Und nicht, welche Filmen sie oder ihn überraschen,könnten."Weitere Artikel: In der erinnert der Historiker Peter Payer an den, der im Februar 1912 vorin einem selbstgenähten Fallschirmmantelsprang. Joachim Hentschel war für diebei der Pressekonferenzanlässlich einer Hommage an den Regisseur im Deutschen Filminstitut in Frankfurt. Harry Nutt sieht für diedie Krankenhausserie "In aller Freundschaft" und sehnt sich nach Dr. House. Claus Löser annonciert in der10 Jahre "Lange Nacht der Berliner Filmfestivals". Und Samira El Ouassil entpuppt sich in derals Fan der Serie "Westworld" und empfiehlt das Buch "One more loop around the bend" alsBesprochen werden eine ZDF-Doku über die Kriegsfotografin, die beim Attentat auf eine Polizeistation in Afghanistan umkam ( Tsp ),Uwe-Johnson-Doku "Gehen und Bleiben" ( taz ) undSci-Fi-Komödie "They Cloned Tyrone" ().