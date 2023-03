Dokumentarfilm überwurde mit einem Oscar ausgezeichnet. Die Begeisterung darüber wird in der Ukraine allerdings nicht geteilt, wie Ulrich M. Schmid in der berichtet . Dort steht man dem Putin-Gegner kritisch gegenüber, derbezeichnete in gar als. Das liegt zum einen an Nawalnys nationalistischen Positionen in der Vergangenheit, so Schmid, und zum anderen an seinerzum Ukrainekrieg: "Schon die russische Annexion der Krim hatte Nawalny in ein Dilemma gestürzt. Alskonnte er sich nicht direkt gegen das Vorgehen des Kremls aussprechen, alsmusste er es scharf verurteilen. In einem oft zitierten Radiointerview sagte Nawalny im Oktober 2014, dass die Krim zwar in eklatanter Verletzung des Völkerrechts annektiert worden sei, aber Teil Russlands bleiben werde. Die Krim sei, das man hin und her reichen könne. Später relativierte er seine Position. 2017 kündigte er an, er werde als zukünftiger russischer Präsident einauf der Krim durchführen. Allerdings räumte er sogleich ein, dass die Ukraine ein solches Referendum wohl nicht anerkennen würde." Im September 2022 hatte Nawalny dann den Krieg gegen die Ukraine in derscharf kritisiert, aber das konnte ihn in den Augen vieler Ukrainer wohl nicht mehr rehabilitieren."Es ist wichtig,vor seinen Landsleuten als einenerscheinen zu lassen, der nicht in der Lage ist, seinenzu erfüllen", schreibt der ehemalige ukrainische Präsidentin der. Fünf Maßnahmen schlägt er vor, um den Kreml durch "zu Fall zu bringen", darunter eine Senkung der Preisobergrenze für Erdöl und Erdölprodukte und eine Lieferquote für russische LNG-Produkte. "Drittens sollte derfür Erdöl und Erdölraffinerieladungen russischer Herkunft geschlossen werden. Der Weg um Afrika herum ist länger, die Fracht ist teurer, die Zahl der Tanker ist höher, die Logistikkosten sind höher und die Gewinne sind geringer. Viertens soll der südliche Zweig der, der Russland immer noch um 4 Milliarden Dollar jährlich bereichert, eingestellt werden. Für Ungarn, die Tschechische Republik und die Slowakei könnten Alternativen entwickelt werden. (…) Fünftens: Wir schlagen vor, nicht nur Sanktionen gegen Russlands riesige Schattentankerflotte zu verhängen, sondern auchgegen diejenigen, die das von diesen Schiffen transportierte Öl kaufen."Im Interview mit dererklärt der ehemalige georgische Minister, warum diegegen das von der Regierung geplante (und inzwischen gekippte)aufbegehrten, mit dem Medien und Nichtregierungsorganisationen, die Geld aus dem Ausland erhalten, als "ausländische Agenten" eingestuft werden sollten. "Man hat in unserer Gesellschaft begriffen, dass dieser Gesetzentwurfgerichtet war", sagt Zakareishvili, und bringt damit den Konflikt zwischen russlandfreundlicher Regierung und zur EU tendierender Bevölkerung auf den Punkt. "Insgesamt zwölf Punkte hat die EU-Kommission formuliert, an denen Georgien bis zum Ende des Jahres arbeiten müsse, um eine Empfehlung für denzu erhalten. So wie ihn die Ukraine und Moldau erhalten haben. Und darauf arbeitet die georgische Gesellschaft hin. Ich habe schon lange das Gefühl, dass unsere, dass wir Beitrittskandidat werden. Und da passt es auch gut ins Bild, dass sie sich so eine Dummheit einfallen ließen, mit der man wohl erreichen wollte, dass uns der Beitrittskandidatenstatus verwehrt wird."Letzte Woche wurde vor dem Bezirksgericht in, vier Autostunden südlich von Moskau gelegenen Provinzstadt, neben einem Bagatelldiebstahl und einer Trunkenheitsfahrt einverhandelt. Und der hatte es in sich, erzählt Eva Hartog bei: "Der Fall betrifft Alexej Moskalyov und seine, die die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich zog, als sie im April letzten Jahres in der Schule einmalte. Fast ein Jahr später befindet sich Masha in. Ihr Vater Alexej sieht sich mit zwei Gerichtsverfahren konfrontiert: eines zur Einschränkung seiner elterlichen Rechte und ein zweites wegen 'Diskreditierung der russischen Armee', was ihn ins Gefängnis bringen könnte. ... Es gab bereits mehrere andere Fälle, in denen Kinder und ihre Familien wegen Anti-Kriegs-Aktionen in rechtliche Schwierigkeiten geraten sind. Der Fall Moskalyov könnte jedoch einen wichtigen Präzedenzfall schaffen, der an dieerinnert, die Kinder von 'Staatsfeinden' von ihren Eltern zu trennen und sie zu zwingen, sich von ihnen loszusagen", sagt der Oppositionspolitiker Andrei Morev zu Hartog.