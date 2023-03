! In Deutschland werden sie, dass Supermärkte am Berliner Stadtrand mit Release-Partys für ihr neues Album "Memento Mori" werben. Und dennoch sind sie eine faszinierende Band, konstatiert Torsten Groß in. Es ist allerdings überhaupt ihr bestes neues Album, so Groß. Der Keyboarderist gestorben, die Alpha-Figuren Martin Gore und Dave Gahan haben sich versöhnt. Der Titel des Albums spricht für sich. Auch Aktuelles kommt vor: "'My Cosmos Is Mine', mit dem Memento Mori beginnt, hat 83 BPM, also Ruhepuls. Damit ist der Ton gesetzt: Derauf die Ukraine habe Gore zu diesem Text inspiriert, er beschreibt eine Abschirmungsstrategie im Angesicht einer immer schnelleren Abfolge von existenziellen Krisen: 'Don't play with my world, don't mess with my mind', singt Gahan zu, dem Krachen und Donnern und Zischen und Rauschen der Bandschleifen-Loops der Produzentin, ein majestätischer Auftakt."Als aufsehenerregend annoncieren Jan Brachmann und Pia Heinemann in dereine im Fachmagazinveröffentlichte Studie überDNA. Sie gibt unter anderem Aufschluss über seine Krankheiten: So "fanden die Wissenschaftler eine Prädisposition für- was zusammen mit seinem historisch belegten regelmäßigen Alkoholkonsum zu einer Leberzirrhose geführt haben könnte. Zudem identifizierten die Wissenschaftler auch Spuren von Hepatitis-B-Viren, die die Leber zusätzlich angegriffen haben dürften." Drei Befunde aber interessieren-Autoren besonders: Beethoven war- es hatte da Gerüchte gegeben, weil er eine dunkle Hautfarbe gehabt haben soll -, es gab keine bisher identifizierbare genetische Disposition zur. Und er war, wie sich mit einem Abgleich mit heute lebenden Beetvovens herausfinden lässt, sondern einoder Kind eines Kuckuckskinds: "Die Forschungsergebnisse werden nun die Beethoven-Biografik neu befeuern, weil Ludwig van Beethovens Verachtung für seinen nominellen Vater, den Tenor Johann van Beethoven, der als gewalttätiger Trinker beschrieben wird, schon Anlass umfangreicher psychoanalytischer Studien war."Die Frage, ob der ehemalige Pink-Floyd-Bassistin Deutschland Konzerte veranstalten kann, wird die Medien in den nächsten Wochen noch beschäftigen. Ergegen Absagen von Konzerten, die sich auf seinebeziehen, mit der Behauptung, er sei nicht antisemitisch. Thomas Wessel erinnert bei dennochmal an dasund verweist auf ein aktuelles Video, wo sich der BDS-Gründernochmal eindeutig festlegt . Das Video richtet sich gegen die "" Israels, also jegliche Form der Anerkennung. Alles müsse verhindert werden , "was die arabische und israelische Seite zusammenbringe... laut BDS-'Guidelines' sei ein Kontakt zwischen arabischen und israelischen Akteuren nur dann erlaubt, wenn beiderseitsanerkannt worden seien und ein gemeinsames Projekt nicht auf 'co-existence' ziele, sondern auf ''. Und dann - hier nachzuhören ab Min 9:18 - definiert Barghouti, was BDS unter 'israelischer Seite' versteht und wen man eigentlich bekämpft: 'Israelische Seite heißt:Israelis beziehungsweiseisraelische Institutionen.' Barghouti ist die Stimme des BDS, er stellt klar: BDS zielt auf Juden." Gestern Vormittag meldete die, dass dem Münchner Konzert Waters' administrativ nichts im Wege steht.Istder Andreas Reckwitz des deutschen Pop? Jedenfalls scheint er sich ganz ähnliche Fragen zu stellen (siehe "Ideen" im heutigen 9punkt). "Was sind aber die Probleme, denen wir uns fesch und frech stellen müssen", fragt Jens Balzer in seiner heutigen Kritik von Grönemeyers neuem Album "Das ist los": "Darüber erteilt das Titellied Auskunft: '/ die Welt dreht sich im Schleudergang / Bankenkrise, Emirat / Schuldenbremse, Windradpark / Lifehacks, Burn-out, Horoskop / cis-, binär- und trans-queer-phob'. Diese Aufzählung intoniert Grönemeyer zu einemmit synkopisch sich davon absetzenden Blubber-, Plopp- und Platzgeräusche."Autor Jakob Biazza kommt in seiner Grönemeyer-Kritik möglichen Einwänden zuvor. "Und wer jetzt sagt: Anekdotische Evidenz, gefühlte Wahrheit! Kann schon sein. Aber gerade da, bei den Gefühlen, braucht es hierzulande." Mehr in derAußerdem: Diviam Hoffmann spricht in dermit der amerikanischen Musikerinüber ihr neues Album "Bless This Mess".