Die Feuilletons trauern um den Gitarristen. Er "konnte mit der Fender Stratocasterwie Jimi Hendrix, nur kontrollierter als der geniale Kollege", schreibt Tobi Müller auf. "Er zog die Saiten auf dem Griffbrett so sicher zum gewünschten Ton hin, dass man oft nicht wusste, ob das noch Bendings sind, ob er den Tremolohebel dazu benutzte oder nur etwas Vibrato auf die Fingerkuppen drückte. Das gelang ihm oft sogar sauberer und doch flirrender als Eric Clapton. Und seinemit übersteuerten Verstärkern und dazwischen geschalteten Effektgeräten, welche die Riffs des schwarzen Chicago Blues ins psychedelische Zeitalter verlängerten, wurden in England sofort gehört, zum Beispiel von Jimmy Page, der mit Robert Plant die Band Led Zeppelin gründete."In einer Szene aus"Blow Up"ist zu sehen, wie Beck seine Gitarre zertrümmert, erinnert Ueli Bernays in der. "Die finale Destruktion des Instrumentariums mochte bald zur rituellen Geste der Rockermesse geraten. Jeff Beck aber hatte es eigentlich mehr mit. So kultivierte er im Dialog mit dem Verstärker Echo- und Halleffekte, er nutzte früh schon die Möglichkeiten des Verzerrers und des Vibrato-Hebels." Weitere Nachrufe in Tagesspiegel Welt und FAZ . Philipp Rießenberger hat für dieReaktionen auf Becks Tod gesammelt Die mehrstündigen Aufnahmen aufneuem Drone-Album "Does Spring Hide Its Joy" (auch den Vorläufer "Living Torch" kann der Musik-übrigens sehr empfehlen) entstanden unter den Eindrücken der ersten Pandemiemonate in den Hallen des Funkhauses Nalepastraße in Berlin, erzählt Jana Sotzko in der. "'Does Spring Hide Its Joy' übersetzt einein polyphone Schichtungen aus Sinuswellen, Gitarrendrones und einem sich immer wieder widerborstig herauswindenden Cello. Bereits die flirrenden Oszillatoren im Eröffnungsstück suggerieren eine Dringlichkeit und Schärfe, die den Gesamtklang bei aller Mythisierung des Aufnahmeortes - große, leere Hallen! - fest in derverankern. ... Am Stück gehört wird Malones Musik zur hypnotischen Erfahrung, herausfordernd und faszinierend zugleich. Ein dramaturgischer Höhepunkt ist dabei die dritte der namenlosen Kompositionen. Sie klingt wie ein in sich geschlossener, zwanzigminütiger Trip in den Abgrund und spendet allem Wummern von Feedback und Flimmern der Oszillatoren zum Trotz eine."Außerdem: Lars Fleischmann staunt in derüber die vitale Musikszene, die sich ingebildet hat. Besprochen werdenKonzert mitund den(online nachgereicht von der Zeit hier beizum Nachhören), ein Konzert vonmit seinen Standard ) undKino-Doku "FCK 2020" überim Lockdown ( ZeitOnline ).