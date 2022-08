Zustand hat sich nach dem Attentat in New York diversen Agenturmeldungen zufolge leicht gebessert - bleibende Schäden wird er aller Wahrscheinlichkeit dennoch davon tragen. Er spreche wieder und twitterte sein Sohn (während die iranische Propaganda den Anschlag ekelhaft feiert ):Außerdem melden Geheimdienste, dass der mutmaßliche Täterhatte.Der Schock sitzt tief. Rushdie selbst gab sich in den letzten Jahren betont gelassen, was seine Gefahrenlage betrifft. Doch "den einzelnen Kopfgeldjäger oder Verrückten mag man vergessen und verachten, aber das mörderische Rudel gibt nicht auf", schreibt in der, der außerdem an einige "Angsthasen" seit der vom Ajatollah Khomeini verhängten Fatwa 1989 erinnert: Der französische Außenminister Roland Dumas verweigerte Rushdie ein Visum für einen Besuch in Frankreich, Prinz Charles beschwerte sich einst über die Kosten für Rushdies Sicherheit. Was Lévy "in all diesen Jahren beeindruckte, war diese Stille, mit der Rushdie seine Heldenrolle spielte. Er sah ja, dass kaum ein Jahr verging, in dem nicht eine große Hauptstadt einen falschen iranischen Diplomaten auswies, der mit seiner Fatwa in Verbindung stand. Er wusste, dass es immer noch angebliche Freunde der muslimischen Völker gibt, die trotz derund den Supermarktund all den anderen Morden der Meinung sind, dass man den Glauben eines anderen niemals beleidigen dürfe und dass, wenn dem Beleidiger ein Unglück widerfahre, er es selbst verschuldet habe.""Es gibt vielleicht keinen lebenden - wie freudig ich das jetzt hinschreibe - Schriftsteller, der so viel nachgedacht und geschrieben hat über den Umgang der Menschen und der Autoren mit der Lüge", schreibt Arno Widmann in der. "Sie ist das Mittel, das uns. Ohne sie würden wir uns selbst ins Gefängnis setzen einer." ärgert sich in derbeim Blick in die Social-Media-Accounts von, die den Anschlag auf Rushdie zwar verurteilen, aber im gleichen Atemzug auch dessen "Satanische Verse" als Verbrechen darstellen: "Die absolute Mehrheit dachte nicht an den alten Mann, der zwischen Leben und Tod schwebt, sondern sah, dass ihreist. Sie hatten Angst, dass der Vorfall dem Image des Islam schaden und Wasser auf die Mühlen der Islamophobie im Westen giessen würde. Ihre Ansichten waren Ausdruck von, die ich für viel gefährlicher halte als den Islamismus selbst."Manuel Müller ( NZZ ) und Andreas Fanizadeh ( taz ) erzählen nach, wie der greise Ajatollah Chomeini 1989 dazu aufrief, Salman Rushdie wegen seines Romans "Die satanischen Verse" zu ermorden. "Erstaunlich" findet es Gerrit Bartels in seiner Zusammenfassung der Fatwa-Geschichte für den, "dass gerade in den Jahren der Hochzeit des islamistischen Terrors Anfang und Mitte der Zehnerjahre Jahre die Sorge um Rushdie sich in Grenzen hielt." Gero van Randow hält aufzur Fatwa fest : "'Die satanischen Verse' sind ein lustiges, anrührendes, fabulierendes, spottendes,, das nun gar nicht antiislamisch ist; wer sich durch diesen Roman beleidigt wähnt, muss schondazu durchdrungen sein. ... Nein, Salman Rushdie ist kein Provokateur, er ist ein Symbol des Freiheitswillens. Und um es gleich zu sagen: eines. Der ist mitnichten ein westliches Ding, irgendein geistiger Wurmfortsatz des Kolonialismus oder dergleichen, auch kein 'westlicher Wert'. Vergessliche muss man vielleicht daran erinnern, dass sich dienoch stets als Freiheitsbewegungen verstanden."Im deutet Kenan Malik die Fatwa als: "Diewar vielleicht der erste große Wutausbruch über die Verunglimpfung von Identitätssymbolen in einer Zeit, in der diese Symbole neue Bedeutung erlangten. Briten mit muslimischem Hintergrund, die in den 1970er und frühen achtziger Jahren aufwuchsen, sahen 'muslimisch' selten als ihre Hauptidentität. Die Rushdie-Affäre kündigte einen Wandel in der Selbstwahrnehmung und die Anfänge eineran." Taslima Nasreen erinnert sich indaran, wie es war, als sie inzur Solidarität mit Rushdie aufrief, was ihr selbst ein Preisgeld auf ihren Kopf einbrachte: Der Islam sei nicht zu kritisieren, das steht so schließlich im Koran. "Derwurde von der, die für andere Religionen gilt, ausgenommen. Letztere konnten ihre Fehler und Irrtümer nur deshalb korrigieren, Barbarei und Diskriminierung beseitigen und der Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen ein Ende setzen, weil sie von Regierungen und fortschrittlichen Denkern einer kritischen Prüfung unterzogen wurden. Doch im Islam gibt es nach wie vor alle Formen von Brutalität, Gräueltaten und."Weitere Artikel:setzt hier und dort den zweiten Teil seines Kriegstagebuchs aus Charkiw fort.erzählt in dervon seiner literarischen Annäherung an das Verhältnis zwischen dem von Nazis ermordetenund dessen Vater, worüber er einen Roman geschrieben hat. 