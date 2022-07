Wasserpistolen, gesammelt von der Kuratorin Bice Curiger, Museum für Gestaltung Zürich, Designsammlung, 2022, Foto: Museum für Gestaltung Zürich, ZHdK, Umberto Romito und Ivan Šuta





Matthias Grünewald, Gekreuzigter Jesus, Detail. Isenheimer Altar. Foto: The Yorck Project / Wikipedia

Dasseine Leidenschaft ist, weiß man ja. Für manche wird es geradezu zum Lebensinhalt, lernt -Kritiker Philipp Meier in der Ausstellung "- Universen des Sammelns", die das Zürcher Museum für Gestaltung kuratiert hat. Und sammeln kann man wirklich alles:, Fliegerbomben, Tretautos,. Oder, die Bice Curiger in den italienischen "tabacchi" gefunden hat: "Angefangen hatte es mit einem Modell, das einedarstellte, billiger Plastik-Trash 'made in Hong Kong'. Bice Curiger faszinierte die Kreativität, Ironie und Phantasie 'am Rand des guten Geschmacks', wie sie sagt, die hinter solchen Produkten steckt. Sie glaubte da eine Artin Kultur und Ästhetik entdeckt zu haben, und mehr noch als das Sammeln als Besitz selber war der Beweggrund für ihre Sammlung das Anliegen, auch einmal so etwas zu würdigen. Das tut man jetzt."Jonathan Fischer () bewundertin Dakar, die er als Feier des Kollektivs und deserfährt: "Angefangen hatte alles Ende der Achtzigerjahre", lässt er sich von dem Sprayererzählen, als Hip-Hop und Graffiti die amerikanische Kultur eroberten. "Aber die Kollegen aus dem Westen einfach so kopieren? Oder gar den eigenen Namen preisen? 'funktionierte nicht für uns. Stattdessen passten wir uns an die senegalesische Realität an.' Sein erstes Graffiti hat Docta 1987 an das Haus seiner Großmutter in Guediaweye gemalt. Einspendierte den Jugendlichen die Farben, unter der Voraussetzung, 'dass unsere Fresken, also einen verdienten Sportler oder einen respektierten Älteren abbilden'. Docta wählte seinen Großvater. Er war einer der Intellektuellen des Viertels, verteilte Bücher an die Kinder und forderte sie auf, das Gelesene zu diskutieren. Der Sprüher säuberte erst einmal die Wand, entfernte Unrat. Das habe etwas mit Respekt zu tun. Respekt vor den Älteren.und Religion. In der Folge adoptierten die Bewohner des Viertels das Werk."





In derfeiert Jörg Scheller die Restaurierung des Isenheimer Altars in Colmar. Wunderbar kann man jetzt wieder erkennen, wie"die Heilsgeschichte vom Kopf auf die Füße" stellte, freut er sich: "Der Körper von Grünewalds Gekreuzigtem ist nicht mehr evident fit und lebendig, sondern, übersät mit Wunden, ja bereits im Verwesungszustand begriffen. Dieses Bild kann man geradezu riechen. In anderen Szenen hingegen, etwa dem Gesang der Engel, gibt sich Grünewald als Popkünstler avant la lettre zu erkennen und exzelliert lustvoll in so knalligen wie im Detail nuancierten Farbeffekten. Jesu Menschwerdung vollzieht sich als sinnliches, herrlich verspultes Spektakel - einmit ungesunder Gesichtsfarbe spielt im Pfauenkostüm die Gambe, Engel in kiwi-, melonen- und cremeschnittenfarbenen Gewändern flirren um das Wundergeschehen herum, Maria und Jesus sind von Aureolen umwölbt, die jeden Vaporwave-Internet-Artist vor Neid erblassen lassen müssten. Grünewald war mit hoher Wahrscheinlichkeit von frühen lutherischen Predigten beeinflusst und entsprechend bemüht, die Heilsgeschichte auch ästhetisch zu reformieren, das heißt:zu machen."Weitere Artikel: Auf dersind weitere antisemitische Werke aufgetaucht, meldet der. Bei der Art Biesenthal wurde daszweier Bildhauer, einer Israeli, meldet Ingeborg Ruthe in derBesprochen werden die Ausstellung "" in der Ifa-Galerie Berlin ( Tsp ) und eine Ausstellung der Videokünstlerinund des Malersim Kunstverein Braunschweig ( taz ).