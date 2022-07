Intensiv, weil Ähnliches geschieht: "Eight Deadly Shots"

Manche fahren im Sommer nach Italien, um ins Kino zu gehen - so verlässlich viele Filmkritiker auf Wallfahrt nach, wo das filmhistorische Festival unter der teils sengenden Sonne mit gekühlten Kinosälen lockt. Das Team von berichtet in einem großen Dossier von seinen Fundstücken. Tilman Schumacher beispielsweise hatFilm "Eight Deadly Shots" aus dem Jahr 1972 für sich entdeckt, der in seinem Heimatland Finnland zum Allgemeinwissen gehört. Langeweile macht sich in denkeine breit: "Es ist ein Film, in dem sich kontinuierlich Dinge ereignen und entwickeln. ... Aus seinen gräulichen, eng kadrierten Schwarzweißbildern sprichtund der Wille, gleichermaßen die Alltäglichkeiten wie auch die besonderen Augenblicke in einer einfachen Geschichte aufzuspeichern; um schöne Bilder geht's dabei nicht vordergründig. Und es braucht die Laufzeit, weil in dem Landstrich, den er unsauffächert, die Zeit wie stillzustehen scheint, sich hierereignet. Seine Kraft entfaltet 'Eight Deadly Shots' daraus, dass wir die Figuren über den Wechsel der Jahreszeiten und ihre persönlichen Höhen wie Tiefen (mehr und mehr überwiegen die Tiefen) hinweg dabei begleiten, wie sie aus einemin der nordfinnischen, von Armut und archaischer Land- und Forstarbeit geprägten Einöde das Beste zu machen versuchen. Man merkt nicht von Anfang an, dass daswerden wird - dafür braucht es Wiederholungen,, das auch manchen Figuren zusetzt."Weitere Artikel: Frédéric Jaeger berichtet aufvom, dessen "fantastische Arbeit" er in höchsten Tönen lobt. Im-Interview schlägt Björn Böhning von der Allianz Deutscher Produzenten Alarm, dass diederzeitBesprochen werden der Actionfilm "The Gray Man" mit(der Film strotze "nur so vor", stöhnt Marie-Luise Goldmann in der),Debütfilm "Robuste" mit Standard ) und die auf DVD veröffentlichte "Darkman"-Filmreihe ( critic.de ).