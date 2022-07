Peter Brook, der Theaterzauberer. Foto: John Thaxter, CC0

In der schreibt Gerhard Stadelmaier himself zum Tod des großen britischen Theaterregisseurs, der 1925 in London als Sohn jüdischer Einwanderer aus Lettland geborenen worden war: ", war dasund neben Ariane Mnouchkine vielleicht die einzige Theatergröße von Weltrang, die fast kindlich, staunend und forschend, rein und klar, klug und lustvoll fromm. Und wie die Mnouchkine, die Kommandeuse des "Sonnentheaters" (Théâtre du Soleil) in Vincennes, ließ er auch nie von seinem Theater. Saß Abend für Abend dabei, machte sich Notizen, begriff seine Arbeit als endlos, nie fertig. Ein kleiner, schmaler Mann mit schlohweißem Haarkranz, hellsten Augen, jederzeit bereit, einzugreifen, neue Fragen zu stellen." In der ergänzt Marion Löhndorf: "Brooks beste Inszenierungen - nicht all seine zahlreichen Regiearbeiten waren Meisterstücke - besaßen eine. Kein Wunder, dass Brook als 'Theatermagier' bezeichnet wurde. 'Ich kannnehmen und ihnnennen', schrieb er in seinem 1968 veröffentlichten Standardwerk 'Der leere Raum', das bis heute relevant - und lesenswert - ist: 'Ein Mann geht durch den Raum, während ihm ein anderer zusieht; das ist alles, was zur Theaterhandlung notwendig ist.'" Im betont Eberhard Spreng, dass auch Brooks Inszenierungen von Stoffen aus anderen Kulturen nie etwas Folkloristisches hatten: "Spätestens mit dem 'Mahabharata' war Brook auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft angelangt. Er inszenierte es 1985 in einem. Das indische Epos wurde sein Opus Magnum, eine." Weitere Nachrufe in SZ und Guardian Ganz berauscht kommt SZ-Kritiker Peter Laudenbach aus René Polleschs neuem Stück "Liebe, einfach außerirdisch" am Deutschen Theater Berlin, die diem Kiritker reinste Pollesch-Poesie bescherte, mit Sophie Rois als Außerirdischer zu Besuch auf der Erde: "! Wer nach dieser Aufführung nicht glücklich, beschwingt und bereit ist, sich sofort zu verlieben oder zumindest erfreuliche Unbekannte zueinzuladen (in Polleschs Stück eine sehr direkte Umschreibung für Sex), hat. Die Frage, ob angesichts von Krieg, Pandemie, Klimawandel, Kapitalismus und den anderen Depressions-Plagen noch irgendjemand Theater braucht, ist mit diesem Abend aufs Schönste beantwortet: Und wie! Unbedingt!" Nur: Warum inszeniert Pollesch dieses Stück am DT und nicht an der Volksbühne, die er eigentlich leiten soll?, fragt Laudenbach. Weil er einen Vertrag hatte, antwortet Doris Meierhenrich in der, die besondres von der Tortenszene einfach hingerissen ist. In derapplaudiert Irene Bazinger vor Theaterglück. In der freut sich Stephanie Drees über "Futter für die Fans. Und ein Fest für Sophie Rois."Besprochen werden die Stücke des Münchner Theaterfestivals "Radikal Jung" ( taz ),"Glöckner von Notre Dame" bei den Festspielen in Bad Hersfeld ( FR Nachtkritik ) und Torsten Fischers Inszenierung von"Möwe" bei den Festspielen Reichenau ( Standard Nachtkritik ).