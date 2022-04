Buchautor

André Dhotel

André Dhôtel, 1900 in Attigny, Ardennes, geboren, studierte Philosophie an der Sorbonne und unterrichtete ab 1921 in einem Lycée in Saint-Omer, dann in Athen. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich war er bis 1961 beamteter Studienrat in Béthune, Provins, Charolles, Valognes und Coulommiers. 1930 erschien sein erster Roman "Campements", dem insgesamt mehr als fünfzig Bücher folgten. André Dhôtel starb 1991 im Alter von 90 Jahren.