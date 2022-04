Charline von Heyl, Pagan Prophet, 2021. Photo Alex Marks. Courtesy the Artist; Petzel, New York





Loukia Alavanou, "On the Way to Colonus." VR360. Filmstill. © Loukia Alavanou, 2021

Gestern hat Hanno Rauterberg in derdie Biennale in Venedig sehr kritisch unter die Lupe genommen (der Text ist jetzt online freigeschaltet ). Stefan Trinks ist dagegen heute in dervoller Lob für die oft, die dort unter dem Motto "The Milk of Dreams" gezeigt wird. Er empfiehlt die Pavillons von, aber auchund hält fest: "Geschlecht als Kategorie ist beim Betrachten dieser Kunst irrelevant", obwohl über neunzig Prozent der Teilnehmer weiblich sind. "Neben den zwei Oberthemen der Ausstellung 'Metamorphosen' und 'Mensch und Natur', die mit einer Terrakottaarmee an Mensch-Tier-Pflanze-Hybriden nahezu alle Säle besiedeln, bedienen etwa die Künstlerinnenmit ihrer Weltraumvision 'On Venus' odermit dem Captain-Future-haft metallverkleideten Raum 'Low Relief Icon' souverän und gleichberechtigt die dritte große Fragestellung 'Mensch und Technik'. Und die Rumäninstellt gleich einen gesamten Saal mit Cyborgs aus farbig semitransparentem Kunstharz voll, gerahmt vonebenfalls algorithmisch erstellten Web-Abstrakta." Und: "Unbedingt noch stärker im Auge behalten muss man die Malerin, die mit ihrer Botticelli-Paraphrase 'Primavera' von 2020 und 'The Garden of Cyrus' ein Gespür für 'Farbe als Haut der Welt' beweist".





Uffe Isolotto, We Walked the Earth, Pavilion of Denmark, Biennale Arte, 2022. Image courtesy of Ugo Carmine

Auch-Kritikerin Sandra Danicke war besonders beeindruckt vom griechischen Pavillon, woihre Arbeit "Oedipus in Search of Colonus" installiert hat, die man mit einer VR-Brille betrachten kann. Es ist eine Adaption von' Drama "Ödipus auf Kolonos", die sie auf einerinszeniert hat, mit Roma, die dort tatsächlich leben. "Mit der Brille auf dem Kopf durchwandern wir diesen Unort, landen in verschiedenen Wohnungen, umringt von Menschen, die zum Teil irritierende Clowns- oder Tiermasken tragen, uns bisweilen aber auch ganz offen ins Gesicht sehen. Sie stehen dort, konfrontieren uns- und wir können nicht weg. Sind 17 Minuten lang ein Bestandteil der Szenerie, die bedrückend wirkt, aber keine billige Anklage ist. Ein Effekt, der so viel stärker erlebt wird, als jede Fernsehdokumentation. Danach, man kann es nicht anders sagen, wirkt vieles, sehr vieles, was in den Länderpavillons gezeigt wirkt,. Man muss es sich vielleicht an einem anderen Tag anschauen."





Weiteres von der Biennale: In der stellt Philipp Meier den Schweizer Pavillon vor, in demversucht, "das" entstehen zu lassen, "das einen noch länger begleitet, wenn man, das sei eigentlich die Essenz des Konzerts - diese Anwandlung einer Stimmung der Erfüllung, zu der sich ein etwas schmerzlicher Nachhall gesellt, dass es auch schon wieder vorüber ist." Auf schreibt Tobias Timm über den deutschen Pavillon: Dort hat"den Putz abschlagen lassen, das Fundament freigelegt, Hohlräume geöffnet - als hätten hier Archäologen etwas gesucht. 'Relocating a Structure' heißt das Projekt, und es besteht aus verschiedenen Komponenten", diesichtbar machen sollen und, so Catrin Lorch in der, "als Simulation schon einmal vorwegnimmt", wie der Ortaussähe: "Ein sandfarbenes Plateau direkt am Wasser, eine kleine, baumbestandene Utopie. Was wäre, wenn es diesen Bau nicht mehr gäbe? ... Vor allem internationale Besucher kritisierten während der ersten Tage, dass die deutsche Kunst den Blick nicht hebt, dass man. Diese Kritik übersieht, dass 'Relocating a Structure' modellhaft gedacht ist, eine universal gültige Anleitung zum Umgang mit allenArchitekturen." Und Boris Pofalla hebt in deru.a. den dänischen Pavillon hervor: "Der Däne(*1976) hat ein naturalistischsurreales Horrorkabinett in szeniert - man solle doch lieber von 'Darkmark' sprechen, sagt ein jugendlicher Besucher zu seiner Mutter beim Betrachten eines."