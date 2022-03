Update, 10:09 Uhr

Eilmeldungen zufolge hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter den Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker Valery Gergiev entlassen.

----einst vollgepackter Terminkalender lichtet sich mit jedem Tag, die der russische Krieg in der Ukraine andauert. Nun hat sich auch seine Agentur von ihm getrennt , ein Ultimatum des Münchner Oberbürgermeisters - Stellungnahme, sonst ist Gergiev Chefdirigent dergewesen - ließ der Dirigent verstreichen. Mit einer Distanzierung von Putin rechnet -Kritiker Egbert Tholl allerdings eh nicht: Der Dirigent befinde sich in einem "Dilemma. Entweder verzichtet er auf seine internationale Karriere oder auf seine Position in Russland, nicht nur in St. Petersburg, wo Gergiev das Mariinski-Theater leitet und berufliche Existenzen mit seiner verbunden wird." Zudem dürfte ein Rauswurf München einiges kosten: ". Im Zweifelsfall müsste Gergiev wohl ausbezahlt werden. Mal ganz zu schweigen von der wirklich heiklen Frage, ob, wann und inwiefern die Politik Künstlerdarf."Für eine große Dreistigkeit hält Peter Uehling von derdas Münchner Ultimatum: "Statt das Publikum entscheiden zu lassen, ob es Gergiev weiterhin sehen will", werde versucht, "ihn zu einem Bekenntnis für oder gegen den Krieg zu zwingen. Ob das dem kulturellen Repräsentanten einer lupenreinen Diktatur gegenüber sinnvoll ist, sei bezweifelt, es liegt indes im Trend unserer. Bigott ist es zudem, weil man die Problematik vorher schon kannte. Warum es erst eines Krieges bedarf, um sicher zu sein, dass Putin ein Verbrecher ist und Gergiev ein Problem, ist rätselhaft."Auch Christian Wildhagen zeigt sich in derskeptisch, was die Dynamik der Absagen an Gergievs Adresse betrifft: "Man sollte sich in der aufgeheizten Situation vorhüten. ... Schon jetzt gibt es politischen Druck auf Veranstalter, nunmehr allen vermeintlich oder erwiesen putin-nahen Künstlern ihre Auftrittsmöglichkeiten im Westen zu nehmen. Doch wer entscheidet darüber, was 'zu' nah ist? In einem Land mitkann dies nicht Aufgabe des Staates sein." Zudem könne eine erzwungene Distanzierung für die Künstler "nicht nur Exil und persönliche Bedrohung bedeuten, sondern darüber hinaus eine, die in der Heimat bleiben müssen."Putins Invasion weckt bei der georgischen GeigerinErinnerungen an den Georgienkrieg in den Nullerjahren. Dass Künstler sich politisch äußern müssen, findet sie zwar nicht, sagt sie im-Interview. Doch benutzen auch "viele Künstler ihr Künstlertum als." Dabei gebe es "entscheidende Momente, in denen wir mitreden müssen. ... Gestern habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass in meinem Umfeld, unter Musikern,ist. Es geht nicht darum, gegen jemanden zu sein, sondern darum, für Werte zu stehen wie Freiheit und Demokratie und die zu schützen, auch wenn es manchmal nur mit einem Wort ist.. Als ich in Georgien aufwuchs, hatte mein Vater das große Glück, dass er mit seinem Streichquartett reisen durfte. Zu Hause hat er dann von diesen Reisen erzählt, über meinem Bett hing eine Weltkarte, und ich träumte davon, einmalzu sein."Für Befremden sorgt derweil auch, der am Samstag inein Konzert des noch dazu dem Kreml unterstehendendirigiert hat, während die Ukraine unter Beschuss stand. Er sei noch vor den kriegerischen Auseinandersetzungen ins Land gereist, habe ein Zeichen setzen und gegenüber den jungen Musikers des Orchesters nicht illoyal sein wollen, rechtfertigt der Dirigent den Abend. "Als gebürtiger Este hätte Järvi wissen können und wissen müssen, wiedie Situation bereits vor Kriegsbeginn am Donnerstag war", meint Marco Frei in der. "Dass inmitten der Kriegshandlungen ein Dirigent aus dem Westen ein Konzert in Moskau dirigiert hat, könnte von russischer Seite leichtwerden und das künstlerische Renommee des Dirigenten beschädigen."Außerdem: In dererinnert Luzi Bernet an den italienischen Cantautore, der vor zehn Jahren gestorben ist. Besprochen werden ein vondirgierter Abend beimmit ukrainischer und russischer Musik ( SZ ) und neue Klassikveröffentlichungen, darunter Barock-Aufnahmen des Geigers: ein "Bekenntnis zu einer strahlenden, humanen Zukunft", schwärmt Reinhold J. Brembeck in der. Wir hören rein: