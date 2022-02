Das Vorurteil, dass sich afrikanische Länder nicht um restituierte Werke kümmern können, sieht Joshua Surtees im Guardian in der Ausstellung "Art of Yesterday and Today, from Restitution to Revelation" im Palais de la Marina in Cotonou, Benin umfassend widerlegt. Die Ausstellung setzt an Benin zurückgegebene Beutekunst mit Werken von 34 zeitgenössischen Künstlern des Landes in Beziehung. Zu sehen sind Artefakte aus jener Epoche, als König Ghezo das damalige Dahomey-Königreich regierte: "Diese lebensgroßen Statuen, die einst in Paris aufbewahrt wurden, zeigen Ghezo und seine Erben Glele und Béhanzin. Eines zeigt einen Mann mit dem Gefieder eines Vogels, das nächste einen Löwenkopf auf menschlichen Beinen und das dritte einen Mann mit dem Körper eines Hais. Diese spiegeln die Vorstellung wider, dass diesen Männern übernatürliche Kräfte zugeschrieben wurden. Unter der Herrschaft von Dahomey-Kämpfern, die gegen die Franzosen kämpften, befanden sich auch weibliche Krieger, Amazonen genannt. Ishola Akpo, eine aufstrebende Benin-Künstlerin, beschloss, Bilder dieser Soldaten und der Königinnen, die über sie herrschten, nachzubilden, indem sie Frauen aus Nordbenin verwendete, die in majestätische Kleidung gekleidet und Waffen hielten. 'Das Projekt untersucht die Erinnerungen vergessener, vernachlässigter und ausgelöschter vorkolonialer afrikanischer Königinnen', sagt Akpo."





Bild: M21A, aus der Serie "Life and Death Masks" © Torben Eskerod, 2001

Bild: Charles Ray: "Boy". 1992. Whitney Museum of American Art

In der lernt Sylvia Staude ganz genau hinzuschauen mit den Fotografien des Dänen, dessen Arbeiten derzeit im Frankfurter Fotografie Forum in der Ausstellung "Findings" gezeigt werden. Vor allemfotografiert Eskerod immer wieder: "Als 'Life and Death Masks', Gipsabdrücke von Lebenden und auch Toten, die er zum Teil so fotografiert, wie sie im Museum gelagert werden:. Sie wirken trotzdem lebendig, man hat den Impuls, ihnen Luft zum Atmen geben zu wollen. Die Gesichter-Serie 'Campo Verano' ist auf dem römischen Friedhof entstanden. In Italien ist es üblich, kleine Porträtbilder der Verstorbenen auf den Grabstein setzen zu lassen, mit den Jahren und Jahrzehnten verblassen sie, fransen aus, lösen sich auf. So dass Eskerud das langsameder Gesichter dokumentiert. Und auf diese Weise auch das Verstreichen der Zeit."Hinter der Schönheit und dem Zauber der Skulpturen des amerikanischen Bildhauers, dessen Arbeiten in Ausstellung "Figure Ground" nun endlich im Whitney Museum gezeigt werden, lauert immer auch das, erkennt Hannes Stein in der: "Nehmen wir etwa die Statue eines Jungen mit rötlichem Haar und zartrosa Haut. Er trägt kurze blaue Hosen mit Hosenträgern, ein weißes Hemd, weiße Kniestrümpfe, schwarze Schuhe; er sieht also aus, als sei er geradewegsin unsere Gegenwart gestolpert. Mit der rechten Hand scheint er nach oben zu zielen - Daumen und Zeigefinger bilden eine Pistole -, die Linke hängt schlaff herunter. Und etwas mit dieser Figur stimmt nicht. Erstens ist sie zu groß, vielleicht 170 Zentimeter vom Scheitel bis zur Sohle. Zweitens ist da der Gesichtsausdruck: ein gespenstisches leeres, ein ganz und gar. Dieser Junge stammt nicht nur aus den Fünfzigerjahren, sondern auch aus einem, den man sich lieber nicht in allzu drastischen Bildern ausmalt."Außerdem: Im schreibt Nicola Kuhn zum Tod des Konzeptkünstlers. Besprochen werden die Ausstellung "Viva Venezia! Dieim 19. Jahrhundert" im Wiener Belvedere Standard ) und die Ausstellung "- We Lived So Well Together" in der Kunsthalle Mainz ().