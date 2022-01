Nach der meisterlich filigranen Eleganz seines "Phantom Thread" kehrtmit "Licorice Pizza" zur nostalgischen Liebeskomödie zurück und erzählt von einer Romanze mit Altersunterschied in den Siebzigern, schreibt Tobias Kniebe in dervoller Freude über diesen "federleichten" Film, dessen beiden Hauptdarsteller, der Sohn von Philip Seymour Hoffman, und die Musikerinals Kinodebütanten die eigentliche Sensation darstellen: "Wenn solche Elemente erst einmal beisammen sind, kann Kinosein wie die Eröffnungsszene." Das Spiel der beiden, die sich umkreisen, aber nicht zusammen finden, "hält den Film in Bewegung. Andere Ereignisse passieren einfach.etwa eine Episode während der großen Benzinkrise, als die Opec der Welt den Ölhahn abdreht, bis die kalifornischen Straßenkreuzer am Wegesrand stranden und ihre Besitzer sich um die letzte Gallone Sprit prügeln.singt 'Life On Mars' dazu." Schon der Trailer des Films, in dem das Stück ebenfalls verwendet wird, ist ein kleines, mitreißendes und ziemlich komisches Kunststück:Holger Heiland von der erschrak derweil über das, was der Film in der Inszenierung von Körperlichkeit offenbar in ihm weckte: "Während Gary tatsächlich durchgehend juvenil plump gezeigt wird, muss Alana beständig dieabgeben. Kaum eine Szene zeigt sie anders als in kürzesten Röcken und enganliegenden Oberteilen, durch die sich ihre stets erigierten Brustwarzen abzeichnen."Peter Kiefer und Peter Savodnik haben sich für die Welt inumgehört, wo unter weißen Drehbuchautoren und Filmemachern die Sorge umgeht, dass sie unter die Räder einer exzessivengeraten könnten. Die meisten flüchten sich in den. "Diejenigen, die sich nicht an die neue Orthodoxie hielten, hatten das Gefühl, dass es nicht nur für bestimmte Leute schwieriger wurde, Arbeit zu finden, sondern auch, dass eine bestimmte Art von Inhalten -- nicht mehr produziert werden konnte. Sie hatten Angst vor dem, was passierte. Die Befürchtung, so ein prominenter Regisseur in einer Mail, ist, dass 'das Publikum aufhört, uns zu vertrauen. Sie bemerken, wie wir uns als Gemeinschaft zu einer Brezel verdrehen, um jeden Film so 'woke' wie möglich zu machen. ... Sie kommen zu dem Schluss, dass wir Geschichten erzählen, die ispielen.'"Außerdem: Für den spricht Wolfgang Hamdorf mit dem Filmemacherüber dessen Doku "Jud Süß 2.0" . Derwird in seinen Preiskategorien künftig nicht mehr nach männlichen und weiblichen Schauspielern unterscheiden, meldet Christine Dössel in der SZ. Einen Lacher aus China meldet der: David Finchers Klassiker "Fight Club" wird dort jetzt mit einer Texttafel am Ende ausgeliefert, die unterstreicht, dasswurden.Besprochen werden auf Mubi gezeigter Natur-Essayfilm "Voyage of Time" ( FR ), die Doku "Ganz normale Männer - Der 'vergessene Holocaust' ( FAZ ) und die Comedyserie "Das Begräbnis" ( FAZ ).