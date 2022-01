Heinrich Vogler, Studie zu "Versammlung kurdischer Hirten". Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie

Künstler- und Kuratoren, wohin das Auge blickt, stöhnt Stefan Trinks in der. Er hält diese Entwicklung für fatal, weil sie nicht nur die Kunst in einem Meer von Beliebigkeit versinken lässt, sondern auch den einzelnen Künstler in einem Meer der Gleichmacherei. Und dann führt die Kollektivierung auch noch zu einer Politisierung der Kunst, wie man gut an der Documenta studieren kann, meint er, beispielsweise am BDS-unterstützenden palästinensischen Khalil Sakakini Cultural Center (KSCC), das "primär keine Künstlervereinigung, sondern eine politische" sei: "Dervor der Kunst trifft auf beinahe alle gesetzten Kollektive der Documenta zu. ... Die einst garantierteist dadurch einer prinzipiellen Angreifbarkeit gewichen. Insofern ist die Emphase, mit der sich amtierende und einstige Bürgermeister von Kassel zur Verteidigung des Projekts auf die Freiheit der Kunst berufen, verfehlt: ruangrupa wollte eine; nun wird sie sich politisch befragen lassen müssen."Anlässlich einer Ausstellung im Kunsthaus Bregenz unterhält sich Angelika Drnek für diemit der aus Nigeria stammenden und in Antwerpen lebenden Künstlerin, die westliches Denken und den Kapitalismus für die Wurzel allen Übels hält. Dass dieses System sich ändert, glaubt sie kaum, "es ist ja so stark eingebettet in alles. Und es will nicht akzeptieren, dass es ganze Gruppen von Menschen ausgebeutet hat, dass eshat. Es ist verbunden mit einer tiefsitzenden Ideologie der Ausbeutung. Unser Ökonomiedesign kann sich nur unter einer Bedingung ändern: wenn die. Will die Ideologie das?"





Ingeborg Ruthe betrachtet in der Neuen Nationalgalerie für diedie "Komplexbilder", diein der Sowjetunion malte. Damals träumte er noch von der "", erzählt Ruthe, den er bei der Arbeit darstellte. "Mit der Technik der 'Komplexbilder' glaubte er, ein formales Prinzip gefunden zu haben, das sich aus den neuen sozialen Strukturen und Prozessen in der Sowjetunion ergebe und diese zugleich zum Ausdruck bringe - den 'synthetischen Charakter' der Sowjetkultur. Diese ziele nicht nach kapitalistischer Manier auf Konkurrenz, sondern auf einder 'Triebkräfte'. Vogeler hoffte, diese Bilder würden Vorlagen für Wandgemälde-Aufträge. Aber auch im gelobten Land eckte der Enthusiast an. Stalin missfielen seine Bilder, das Verdikt lautete 'Formalismus'. Das Pathos nutzte nichts. Es war wohl allzu deutlich gemalt, unter welch primitiven Bedingungen der Kommunismus unterm Roten Stern siegen sollte." Vogler wurdeverbannt, wo er 1942 krank und in "bitterer Not" starb.Weitere Artikel: Nicola Kuhn lässt sich für denvon der Kuratorin, neue Direktorin des Hauses am Waldsee in Berlin, ihre Ausstellungspläne erzählen. Laura Weissmüller stellt in derdie neue Direktorin des Wiener MAK,, vor. Und in einem zweiten Artikel begutachtet sie die Finalisten des DAM-Wettbewerbs vor.Besprochen werden die-Ausstellung in der Berliner Akademie der Künste (die "die Schäden und das Toxische der Technologie" untersucht, so Birgit Rieger im Tsp taz ), die Ausstellung "an einem anderen Tag" in der Berliner Galerie Nord taz ) und die-Ausstellung in der Fondation Beyeler in Basel ().