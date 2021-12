Eine traurige Nachricht zum Heiligabend: Die große Journalistin und Essayistin ist gestorben. Einer ihrer traurigsten Texte "Das Jahr des magischen Denkens" erzählt, wie ihr Mann Gregory Dunne zu Weihnachten 2003 starb. Auf ihre zierliche, geradezu fragile Gestalt kommen fast alle Nachrufenden zu sprechen. Dabei lasteten auf diesem Körper große Gedanken, die sie insbesondere in der zu Papier brachte . "Die Frage, wie Amerika wurde, was es ist, hat Joan Didion ihr Leben lang umgetrieben", schreibt Andrea Köhler in derund erinnert daran, dass Didion den "New Journalism" mit auf den Weg brachte: "Bei Didion war die subjektive Perspektive stets von ihrer, ihren Ängsten und Idiosynkrasien geprägt - Ängste und Überspanntheiten allerdings, die meist nur eine Steigerungsstufe allgemein gesellschaftlicher Stimmungslagen darstellten." Didion hat "dieüber Jahrzehnte messerscharf analysiert."Eine Reportage über die Hippies von San Francisco machte sie einst weltberühmt, erinnert Hannes Stein in der. "Vielleicht stammte die besondere Kraft ihrer Beobachtungen daher, dass sieschrieb (noch vier Jahre zuvor hatte sie bei den Präsidentschaftswahlen den erzkonservativen Barry Goldwater unterstützt); trotzdem war ihr Blick auf die Hippies, die ohne Kompass durchs Lieben trieben, nicht ohne Erbarmen. Sie selber beschrieb das Geheimnis ihres Erfolges so: 'Mein einziger Vorteil als Reporter ist, dass ich so klein bin, von meinem Temperament her so unaufdringlich und dermaßen neurotisch undeutlich, dass die Leute dazu neigen zu vergessen, dass meine Gegenwart. Und das tut sie immer.'"Auf die düsteren Aspekte in ihrem Schreiben kommt Tobias Lehmkuhl im Nachruf aufzu sprechen : "Über den frühen Texten liegt eine geradezu, denn Didion sah in den wilden Versprechungen der 60er-Jahre, dem wirtschaftlichen Boom und der Sonnenschein-Rhetorik der Hippies schon vieles von dem angelegt, was bald kommen sollte:, der zur grausigen Paranoia der Manson-Familie mutierte, die Versprechen der Technik und der chemischen Industrie, mit deren Hilfewurde."Ihren "klirrkalten Stil erlernte sie in der härtesten Schule des amerikanischen Magazinjournalismus,, als sie prägnante Bildunterschriften für diezu formulieren hatte", schreibt Willi Winkler in der. "Oder war es noch früher? Mit fünfzehn war sie unglücklich und Hemingway verfallen, dann las sie Joseph Conrads 'Herz der Finsternis' und wusste sich zu helfen. 'Ich erinnere mich an die echte Freude, die ich empfand, als ich zum ersten Mal entdeckte,.'"Außerdem: Der Schriftsteller schreibt in derüber seine Wanderungen durchs, das immer noch schwer von der Flutkatastrophe gezeichnet ist. In dererinnert Wolfgang Klein an das, das auch heutigen Generationen als Vorbild und Ideal dienen sollte. Tilman Spreckelsen liest für die FAZ, wieverbrachte. Die-Kritikerinnen verkünden ihredes Jahres - auf Platz 1:Besprochen werden unter anderem"Heaven" ( Standard ),"Gesammelte T-Shirts" ( Dlf Kultur ),mit dem Booker Prize ausgezeichneter Roman "Das Versprechen" (online nachgereicht von der FAZ ),"doggerland" ( taz ),"Auf der Suche nach den wilden Pferden" ( taz ),"Die Gefühle" ( Tsp ), zwei-Ausstellungen in Paris () und"Pirating and Publishing. The Book Trade in the Age of Enlightenment" ().