Bild: Emil Nolde, Meerbucht, 1914, Nolde Stiftung Seebüll © Nolde Stiftung Seebüll

In der begrüßt Susanne Memarnia die Doppelausstellung "Whose expression? Die Künstler der Brücke im kolonialen Kontext" und "Transition Exhibition" im Berliner Brücke-Museum , die sich mit dender Künstlerbewegung auseinandersetzt. Untersucht werden etwa Stereotype wie die "Wilden" oder die "Südsee" in den Werken von Nolde, Kirchner, Schmidt-Rotluff, Pechstein oder Heckel. Nur Nolde und Pechstein reisten allerdings in die Kolonien, sparten in ihren Bildern die koloniale Realität aber aus, erfährt Memarnia. Die Direktorin des Brücke-Museums, Lisa Marei Schmidt erklärt "diese '' - das Ausblenden der kolonialen Realität - damit, dass die Künstler in der 'Südsee' eben das gefunden hätten, was sie suchten: das Paradies, wie es schon Paul Gauguin propagiert und gemalt hatte. Tiefgründige soziale Fragen hätten sie ohnehin nicht umgetrieben, 'auch dashat sie nicht interessiert', so Schmidt. Zudem habe vor allem Pechstein 'sehr auf den Markt geachtet,'. Bis zu seinem Lebensende 1955 sei seine Reise nach Palau eines seiner Hauptthemen geblieben - ein sehr erfolgreiches dazu. Und eigentlich, fügte sie hinzu, funktioniere das Südsee-Klischee ja bis heute, wie man etwa imsehe."Als die Ausstellung "Diversity United" im Sommer in Berlin gezeigt wurde, fürchtete Stefan Trinks in der, sie werde wohl nicht nach Russland reisen. ( Unser Resümee ). Nun ist sie doch in der Moskauer Neuen Tretjakow-Galerie zu sehen und in der ist Stefan Scholl froh, dass sie unter dervonundsteht, denn: "Die Ausstellung wirdund zeigt politische Kunst. Das reichte längst, damit die Staatsorgane die russischen Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf die schwarze Liste der '' setzten." Manche Arbeit erscheint ihm denn auch recht "kühn": "Der Spanierhat 5000 graue Plastikmännchen mit trotzig über der Brust verschränkten Armen aufgestellt. Auch das sieht monumental aus. Darüber hängt eine berühmte Fotografie von 1936, auf der eine deutsche Menschenmasse den rechten Arm zumhochreißt, nur ein Mann mitten unter ihnen verschränkt trotzig die Arme über der Brust. Wer will, kann eines der trotzigen Plastikmännchen mitnehmen. Und vorher aufschreiben, was er oder sie unter Demokratie versteht. 'Freiheit ist, wenn mankann', steht auf einem Zettel, 'wann und wofür man will.'"Außerdem: Im Interview mit Lisa Bullderdiek spricht die Leiterin des Oldenburger Museums "Natur und Mensch" überin ihrer Sammlung und die seit Ende November gestartete Datenbank Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten: "Derzeit sind in dieser Datenbank schon 6.644 Objekte gelistet. Bisher gab es für unsere Objekte, aber wir haben von der Kulturstiftung erfahren, dass dort Menschen weltweit reinschauen." In dermacht der Galeristseinem Ärger über das vonentworfene Museum Luma in Arles Luft: "Das neue Museum unterwirft in seiner hinausschießenden, high-handed Gestik die Maße des Ortes. Was Gehry gebaut hat, sind die medialen Graphen- Zeichen fast aller Signatur-Architekturen -, also Macht und Herrschaft beanspruchend, den Zwang des Effekts in unkritischer Selbstreferenz, die Suggestion des Branding und Daring."Besprochen werdenFilm "The Lost Leonardo" über den "Salvator Mundi" ( Zeit ), die-Ausstellung in der Wiener Albertina Standard ) und die-Ausstellung in der Münchner Pinakothek der Moderne ).