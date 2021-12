Schönheit im Grotesken: Leos Carax' "Annette"

"Eigentlich gibt es nur einen guten Grund, einzu machen: Wenn es die einzige Chance ist, die Wahrheit zu sagen,", schreibt Juliane Liebert in derund dieser schöne Satz ist, ob man ihn ihm nun zustimmt oder nicht, allemal wert, erst einmal für sich zu stehen. Den Anlass dafür bietet der Kritikerin und Lyrikerin ' neuer Film "Annette", eine Avantgarde-Musical mit Musik von den, das in Cannes (unsere Resümees hier und) die Kritik staunen ließ. In dem mitundbesetzten Werk geschieht allerlei Ungeheuerliches, "Henry singt sogar, während er Ann oral befriedigt,inklusive. Jawohl, hart an der Grenze zur unfreiwilligen Komik. Aber damit ist Carax in seinem Element, denn er hat schon immer das Lächerliche und Groteske gesucht, um ihm eine Schönheit und Liebe zu entlocken, die auch den größten Zweiflertrifft."Dieser Film ist "ein", staunt auch Elmar Krekeler in der. Es strebt "in alle Richtungen davon. Ein philosophisch-gesellschafts-geschlechteranalytischer Wechselbalg von Geschichte, eine musikgeschichtliche Achterbahnfahrt,, der auf der gefrorenen Oberfläche der Filmgeschichte seine höchst anmutigen, wilden Pirouetten dreht."-Kritiker Bert Rebhandl hingegen ist eher ratlos: "So richtig wird man nicht schlau, was er im Sinn hatte. Seine Ideen wirken zum Teil", es "bleibt der Eindruck einer." Aber "vielleicht war das ja die Idee: das künstlichste und am hellsten ausgeleuchtete aller Kinogenres inszu stellen, dem es auf sein Gelingen gar nicht ankommt."Karsten Munt sieht in dem Film "die intime Geschichte eines öffentlichen Phänomens. Medienwelt und Publikum sind immer irgendwie da und zugleich weit entfernt. Die Massen sind der Chor, dessen moralischer Kompass überfordert von Bewunderung zu Ächtung pendelt. Wir hingegen sind das Publikum, das oft genugbekommt."Im-Gespräch mit Daniel Kothenschulte erläutert der Filmemacher, was er mit seinem Musical bezweckte: Nämlich "die Welt der Reichen und Schönen zu zeigen, ohne sich hinterzu verstecken. ... Zu Zeiten, als Douglas Sirk seine Melodramen machte wie 'In den Wind geschrieben' oder 'Solange es Menschen gibt', konnte man das noch ungebrochen zeigen. Es ist schwierig, man hat heuteund die der Kamera." Auch Fassbinder nahm Sirk ja schon vollkommen ernst, "das ist, was Fassbinders Größe in seiner Zeit ausmacht. Ihm war der Klassenkampf und der Kampf der Geschlechter außerordentlich wichtig, wie eben auch schon Sirk. Als Immigrant hatte er." Weitere Besprechungen in taz Filmdienst und im Tagesspiegel Außerdem: David Steinitz porträtiert in derdie Schauspielerin, die in"West Side Story" ( unsere Kritik ) zu sehen ist. Diehat ihr Gespräch mitüber seine Rolle als Ion Tiriac in einem-Biopic über Boris Becker online nachgereicht. Christiane Peitz meldet imerste Filme und Pläne der, die auch weiterhin am Konzept Präsenzveranstaltung festhält.Besprochen werdenund"Caniba", der am 17. Dezember die Reihe "Die Documenta und der Film" im Berliner Zeughauskino beschließt ( Perlentaucher ),Murakami-Verfilmung "Drive My Car" ( Freitag ), eine DVD über die Filmpionierin taz ),"Die Hand Gottes" ( FAZ ),"The Unforgivable" ( FR ),"Monte Verità" ( taz Tsp ) und der neue-Film ( Standard Filmdienst ).