Die gemeinsam mitkonzipierte Ausstellung "CinéMode" der Cinémathèque française überbringt einige Perlen aus den Archiven ans Tageslicht, freut sich (online nachgereicht) Marc Zitzmann in der, so etwa "Greta Garbos dreißig Kilo schwere Hofrobe aus 'Queen Christina', Marlene Dietrichs Soldatenhelm aus 'A Foreign Affair', Grace Kellys Cocktaildress aus 'Rear Window', Martine Carols Hochzeitskleid aus 'Lola Montès'. ... In ihren besten Momenten schafft die Schau, zaubert Trompe-l'Oeil-Tableaus undherbei. Wer ist verkleidet, wer bloß gekleidet? Was ist Fiktion, was Realität? Womöglich gebären die beiden Dimensionen, wenn auf der Filmleinwand glücklich vermählt, ja dies:!"Auch-Kritiker Jörg Marsilius schlenderte gerne durch diese Mode- und Filmwelten, verstand dabei aber auch rasch, "dass hier ein Modeschöpfer mit einer unverwechselbaren Handschrift als Kurator am Werk war. Einer, der dafür bekannt ist, dass er Innerstes (vulgo Unterwäsche) nach außen wendet, Geschlechterrollen neu definiert und feminine und maskuline Attribute der Körper-Inszenierung spielerisch verwischt. Und das alles mit einem, bei dem man nie sicher sein kann, ob das noch ein quasi-idealistisches,ist, ein Ausdruck der inneren Notwendigkeit eines sensiblen Beobachters gesellschaftlicher Prozesse. Oder ob dieser Zugriff auf Mode nicht doch eine starke Prise schlitzohriges,enthält. "Film "Amira" sorgt in Jordanien und den palästinensischen Gebieten für viel Aufruhr, berichtet Peter Münch für dieaus Tel Aviv: "'Dieser Film ist eine Beleidigung', schimpft der palästinensische Kulturminister Atef Abu Saif. Er beschmutze die Ehre der palästinensischen Häftlinge in den israelischen Gefängnissen, urteilen diverse Aktivistengruppen im Westjordanland. Und aus dem Gazastreifen poltert die Hamas, dass dieser Streifen allein den 'zionistischen Besatzern' diene." Grund für all die Wallungen: In der Tragikomödie entpuppt sich eine aus einem israelischen Gefängnis herausgeschmuggelteeines angeblichen "Freiheitskämpfers" - "in den Palästinensergebieten tatsächlich ein hochheiliges und obendrein höchst politisiertes Thema" - als in Wahrheit von einem israelischem Gefängniswärter beigesteuert.Besprochen werden"Die Hand Gottes" ( taz ), die-Serie "Succession" ( ZeitOnline ), der neue-Film ( Tsp ) und der vom ZDF online gestellte -Film "Kaiserspiel" ( FAZ ).