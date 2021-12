Foto: Jochen Quast / Oper Meiningen

Großer Auftrieb am Staatstheater Meiningen : Der achtzigjährige Malergibt dort mit"La Bohème" sein Debüt als Opernregisseur. "Oper wie gemalt", sah-Kritiker Achim Heidenreich: "Eine sehr kurzweilige Art Lange Museumsnacht!" In derkonnte Egbert Tholl vor lauter Bildern die Oper nicht sehen , aber einen Moment der Größe bekam er doch: "Mimì. Zwar schautin ihrem Kostüm ein bisschen aus wie ein Funkenmariechen. Aber in ihr erfüllt sich die Regieidee von Markus Lüpertz. Denn auch wenn sie sich streng an die Vorgaben hält, sie kann mit diesen spielen.! Sie verleiht ihrer Figur die höchste Not und eine immer größer werdende Inbrunst. Sie stirbt im Stehen, einfach so, für sich, und das kann einem in seiner Befreiung von aller falscher Theatralität, von aller Künstlichkeit schon umhauen." In der erklärt Judith von Sternburg trocken: "Ein gemalter Fisch macht nicht satt."Christine Dössel schreibt in derzum Tod des Theaterkritikers und Frankfurter Intendanten. In der erinnert Jan Küveler an die bitterste Episode aus Rühles Intendantenzeit, die Inszenierung vonStück "Der Müll, die Stadt und der Tod" 1985: "Die jüdische Gemeinde der Stadt, allen voran, sahen sich antisemitisch verunglimpft, durch eine Nebenfigur der Handlung, einen als widerwärtig gezeichneten Immobilienspekulanten. Die Premiere am 1. Oktober 1985 wurde durch eine Besetzung - die wie eine ironische Wiederholung der besetzten Häuser des Frankfurter Westends wirkte - verhindert. Rühle setzte daraufhin eine Voraufführungan, die der Verlag als Uraufführung wertete. Der Streit konnte nicht geschlichtet werden, die Proteste dauerten an, das Stück wurde nicht mehr gespielt, angeblich, weil die Sicherheit des Publikums nicht zu gewährleisten war. Was bleibt davon heute? Nicht zuletzt ein Staunen, dass es damals 150 deutsche Theaterkritiker gab - und man sie alle an einem Abend in Frankfurt versammeln konnte. Tempi passati."Weiteres: In der bedankt sich Katharina Granzin bei Barrie Kosky für die Wieberbelebung der, die jetzt auch dem ungarisch-jüdischen Komponistengilt: "Zu Beginn der dreißiger Jahre war er einund kreativer Komponist gewesen, der in Tantiemen geradezu schwamm."Besprochen werden "Berlin Kleistpark", der zweite Teil vonBerliner Stadt-Triologie am Gorki-Theater ("Sesede Terziyan kann toll singen", möchte Nachtkritikerin Stephanie Drees unbedingt festhalten, Tsp ),"Möwe" als Desktop-Theater vom Kollektiv punktlive ( Nachtkritik ), Laura Linnenbaums Doppelpremiere mit"Trauer ist das Ding mit Federn" und"Die Wand" am Düsseldorfer Schauspielhaus ( Nachtkritik ) und der "Nussknacker" im Stream mit dem Londoner Royal Ballet ().