Nur zögerlich entsteht im deutschsprachigen Raum ein Bewusstsein für stellt Christian Gasser in deranlässlich der jüngsten Neuauflagen einiger Klassiker von Jean "" Giraud,undfest. Doch die Zahl der Desiderata ist nach wie vor groß, und es wird "klar, wie viel noch zu tun bleibt. Im französischen Sprachraum sind Klassiker, zudem handelt es sich bei über zwanzig Prozent des jährlichen Angebots um Wiederveröffentlichungen, das sind über tausend Bücher. ... Im deutschen Sprachraum hingegen ist der Comic immer nochnach seiner Geschichte." Und "auch das Fehlen von Archiven und Sammlungen frustriert nicht nur das Publikum", sondern auch Autoren und Zeichner.DieNotizen von Schriftstellern vom Wahlabend.etwa spricht vom Genuss vollendeter Langeweile: Im Fernsehen "sagten Politiker und Journalisten immer wieder Sachen, dienach Demokratie klangen. Wer mit wem, wer nicht mit wem, wer warum etwas nicht geschafft hat, wer wieso etwas fast geschafft hätte und wer praktisch gewonnen hat - das war genau das, was wir von Deutschen immer am liebsten hörten. Die Welt verändern? Heute nicht das Thema. Die Welt erobern? Auch nicht. Zusammen? Nicht mal im Traum! Dass diefast aus dem Bundestag rausgeflogen wären und auf dem riesigen Flat-Bildschirm immer so traurig guckten wie Margot Honecker auf dem Weg ins chilenische Exil, fand ich so komisch, dass es beinah traurig war. Und Anna konnte gar nicht mehr aufhören überAlice Weidel bei der Berliner Runde zu lachen."Für die wirft Sonja Margolina einen Blick in, wie sie sich ihr in der russischen Literatur- und Kunstgeschichte darbieten, denn "nicht nur der 'bürgerliche' Schriftsteller Michaeil Bulgakow, sondern eine ganze Plejade herausragender 'proletarischer' Autoren (wie Sergej Jessenin im Poem 'Das Land des Gesindels') ließ sich inspirieren vom sozialistischen Alltag zwischen dem Fehlen und demöffentlicher Aborte."Weitere Artikel: In Interviews mitundspricht der Künstler und Schriftsteller über seinen neuen Roman "Camondo", in dem er die Geschichte der jüdischen Familie erzählt, die einst im Pariser Musée Nissim de Camondo gelebt hat und in Auschwitz ermordet wurde. Lars von Törne spricht für denmit, dem Mitveranstalter des Comicfestivals Hamburg . Für die "Nichts Neues"-Reihe der holt Johanna Adorján"Der ewige Spießer" wieder aus dem Regal hervor.Besprochen werden unter anderemDebüt "Das Mädchen mit der lauternen Stimme" ( SZ ),"Der Zauberer" über Guardian ),"Meine Eltern / Alles nicht dein Eigen" ( Dlf Kultur ),Die Ecke"Was es zum Glück braucht" ( Dlf Kultur ),-Biografie ( NZZ ),"Das Land meiner Väter" über seinen Großvater Kurt Wolff ( Tagesspiegel ),"Ich habe meine Skepsis, meine Kenntnisse und mein Gewissen" mit Briefen von 1944 bis 2000 ( Tagesspiegel ) und ein Buch mitPreisreden ().