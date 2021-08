Sentimentaler Held: Tom Schilling in "Fabian"

"Ein Meisterwerk", schwärmt in derKathleen Hildebrand vonneuem Film "Fabian oder der Gang vor die Hunde", der nach seiner Berlinale-Premiere nun ab morgen in den Kinos zu sehen ist. Graf modelt Kästners Vorlage nicht nur im Modus des unzuverlässigen Erzählers sanft um, schreibt sie. Auch "sind diebei Graf noch viel wichtiger als bei Kästner. ... Die Zeiten überlagern sich in diesem Film so gekonnt, dass sie durchscheinend werden. Graf hatgedreht, verlegt die Handlung aber auch nicht in die Gegenwart. Schilling, Rosendahl und der stattliche Schuch sehen zeitlos aus, als gingen sie gern in Vintage-Läden shoppen, steigen aber in Oldtimer. Unter den Füßen der Atelierdamen schimmern matt die, die heute im Berliner Pflaster an die Opfer des damals kurz bevorstehenden Holocaust erinnern."Furioser Auftakt, schwaches Ende: So lautet hingegen Andreas Kilbs-Fazit zu Grafs Film. So stark wie Graf die im Buch eher distanzierte Liebesgeschichte des Stoffs ausmelodramatisiert, breche dies das Genick seines Films. "Aus dem sachlichen wird ein", für Kilb "ein Unterschied ums Ganze. ... In der letzten seiner drei Filmstunden wirkt 'Fabian' beinahe so, das er bekämpft." Aber umso wuchtiger ist eben doch der Auftakt, schreibt Andreas Busche im: "Die Faszination der Zwanziger - Zerstreuung und kassandrahafte Prophetie, Hedonismus und Defätismus, politische Regression und künstlerische Avantgarde - sieht bei Graf nicht wie eine Postkarte aus der Vergangenheit aus. In seinergegenüber jeder Form von Nostalgie (sprich: dem Produktionsdesign des deutschen Geschichtsfilms) steckt immer schon eine Analyse der Bilder - impulsiv, fiebrig, unverdaut.. Wenn Graf diese Bilder mobilisiert, wird sein Kino selbst; es lässt dann auchhinter sich."Weitere Artikel: David Steinitz staunt in derdarüber, dass die Schauspielerinihre Produktionsfirma für satte eine Milliarde Dollar verkauft, um mit diesem Kapital überhaupt erst so richtig im Geschäft loszulegen und zwar mit dem "Ziel: Frauen in der amerikanischen Unterhaltungsindustrie zu stärken." Urs Bühler freut sich in derauf das, das heute beginnt Besprochen werden"Old" ( Presse ), die Doku "Alles ist eins. Außer der 0." über CCC-Mitbegründer Welt ), die-Doku "Shiny Flakes" ( ZeitOnline ) sowieundBuch über das).