Staged hanging is typical style of Belarusian KGB. Here are some examples:

-Mikita Krivcou, participated in protests 12/8-2020, found hanged 23/8-2020

-Kanstantin Shishmakou, museum director who refused to sign falsified election report 9/8-2020, found hanged 18/8-2020 ⤵️ pic.twitter.com/7lKMXFcfgY - Belarus in Sweden 🤍❤️🤍🇸🇪 (@BelarusInSweden) August 3, 2021

"Es war", schreibt Bernhard Clasen in derzum Tod des Aktivisten. Der junge Belarusse, der im Kiewer Exil das "Belarussische Haus" betrieb und Aktionen gegen Alexander Lukaschenko koordinierte wurdeaufgefunden, wo er immer gejoggt hatte. "Für das Belarussische Haus ist klar: Das war Mord. 'Es ist eindeutig, dass das eine von Geheimdienstlernzur Liquidierung einer für das belarussische Regime gefährlichen Belarussen war', erklärte es am Dienstag und rief zu einer Mahnwache vor der belarussischen Botschaft in Kiew auf. Auch Schischows Freunde und Weggefährten sind sich sicher, dass Schischow ermordet worden ist - und dass Diktator Alexander Lukaschenko hinter diesem Mord steckt."sei eine übliche Methode des belarussischen Geheimdienstes, sagt eine oppositionelle Gruppe, die im schwedischen Exil agiert.Inbraut sich was zusammen - aber das gehört in diesem Land zum alljährlichen Ritual. Nichts fürchtet Frankreich Jahr für Jahr mehr als die "" nach den langen Sommerferien. Die Situation ist allerdings tatsächlich besonders, sagt die Politologin im Gespräch mit Michael Maier in der, denn "in Frankreich trifft dermit einem historischenzusammen. In den sechziger Jahren wurde demonstriert und gewählt. Die Kommunisten zum Beispiel waren auf der Straße, aber sie haben sich auch der Wahl gestellt. Die Wahlbeteiligung in Frankreich lag jetzt bei den Regionalwahlen. Das bedeutet, die Leute glauben nicht mehr an ein demokratisches System. Man geht nicht mehr wählen, man geht nur mehr auf die Straße."Dieim Hyde Park ist keine bizarre Touristenattraktion, sie wird durchaus genutzt. Neulich sprach dort zum Beispiel die Islamkritikerin. Ein Islamist griff sie mit einem Messer an und verwundete sie im Gesicht und am Arm. "Man würde erwarten, dass ein extremistischer Anschlag wie dieser für Schlagzeilen sorgt", kommentiert Noel Yaxley bei. Aber "abgesehen von einigen wenigen Zeitungen blieben die Medien relativ still. Wo haben sich die Linken zu Wort gemeldet und den Vorfall verurteilt? Jemanden wegen seiner Überzeugungen gewaltsam anzugreifen, ist die eigentliche- etwas, gegen das die Linke früher auftraten. Doch die Antifaschisten sind merkwürdig abwesend. Diese ideologische Omertà ist leider alltäglich, wann immer der Islam erwähnt wird."