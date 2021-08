Eigentlich ist das-Gespräch, das Moritz Liewerscheidt mit Carsten Friedrichs, dem Bandleader von geführt hat, so leicht und beschwingt wie es der hedonistischen Underdog-Mentalität der Hamburger Soulpunk-Band entspricht. Um Politik geht es dann aber doch einmal. Zurgeht die an sich linke Band nämlich durchaus auf Distanz: "Mit der Linken vor 20 oder 25 Jahren wollte ich eigentlich auch schon nichts mehr mit zu tun haben. Das fing damit an, dass an den besetzten Häusern in der Hafenstraße 'Boykottiert Israel' draufstand, und ich dachte, das ist schon seltsam, dass die sich von 200 Ländern jetztaussuchen. Da bin ich ins Grübeln gekommen und habe, wie es damals hieß, antideutsche Publikationen gelesen. An der Linken war mir auch vom Style- diese Mischung aus Hippies, Israel-Boykott und infantiler Gewalt, damit wollte ich nichts mehr zu tun haben. Aber so ein, oder was Klassenkämpferisches, das kann man davon abkoppeln, da habe ich immer noch kein Problem mit.." Deutlich netter ist da das neue Video der Band:Jeffrey Arlo Brown hat fürmit zahlreichen betroffenen Musikerinnen und Musikern über gesprochen . "Es ist wichtig zu verstehen", sagte ihm etwa Vivian Fung, "dass man, nur weil man ein chinesischer Komponist ist, nicht unbedingt Volkslieder komponieren muss.' macht mich. Man tappt in die, dass man sagt: 'Du bist ein chinesischer Komponist, also passt du am besten zu diesem chinesischen Musikfestival oder dem chinesischen Neujahrsfest.'"Weitere Artikel: In denkt Miles Osgood mitund Milton über die Hölle undnach, oder auch mit Lil Nas X über Milton oder mit Lil Nas X und Milton über Twitter als Hölle. Für spricht Martina Seeber mit den Komponistenundüber Aspekte des Erinnerns und der Identität in ihren Arbeiten. In seiner-Reihe über Komponistinnen erinnert Arno Lücker an. Außerdem nimmt Lücker füraus der Perspektive der klassischen Musik in den Blick. Christoph Wagner ehrt in derdie, die vor 200 Jahren erfunden wurde. Rasmus Peters denkt in derüber, eine mythengesättigte, sehr naturverbundene Spielart der beliebten Stromgitarrenmusik, nach: Diese "mit Mythos aufgefüllte Musik durchbricht die Systeme und Ordnungen.und bildet sie gleichzeitig ab."Besprochen werden der Dokumentarfilm "Summer of Soul" über ein Filmdienst , mehr dazu bereits hier ), neue Bücher vonundüber die Presse ), das Konzert desmitbeim Berliner Festival Young Euro Classic ( Tagesspiegel ), das posthum veröffentlichte-Album "Welcome 2 America" (die 2010 entstandenen Aufnahmen unterziehen die damals noch junge Präsidentschaft Obamas einer Bestandsaufnahme, schreibt Andreas Platthaus in der) und eine neue EP von, der Grande Dame des englisch-heidnischen Folks ( The Quietus ). Wir hören rein: