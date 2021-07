Insteigt die Zahl derund drückt damit erheblich auf die Laune, die Festivalleitung verbreitet derweil mitunter irritierende "The Show Must Go On"-Stimmung, berichtet Andreas Busche im: "Kaum jemand zweifelt daran, dass die Maßnahmen in Frankreich bald wiederwerden. Thierry Frémaux täte als verantwortungsvoller Gastgeber gut daran, nicht erst auf eine Regierungserklärung zu warten. Auch auf der Leinwand erweisen sich die Stargesten der männlichen Hollywood-Riege als". Gemeint ist damitneuer Film "Flag Day": "Hintersich Damon und Penn auch verstecken, ihr Schauspiel sucht selbst in der Jedermanns-Rolle noch die große Geste. Ihre Menschlichkeit bleibt ein." Immerhin:, Sean Peanns Tochter, ist in dem Film ein Großereignis, schreibt Tobias Kniebe in derDas Festival mag sich ja erfolgreich gegen den Angriff der Streamingdienste auf das Kino wehren, aber die im Wettbewerb gezeigten Filme vonundwirken trotzdem wie "", seufzt Daniel Kothenschulte in derund sucht Trost bei' (allerdings vonund damit ebenfalls von einem Streamer vertriebenem) Dokumentarfilm über, der "wie einso vieler Netflix- oder Amazon-Produktionen wirkt. Haynes erzählt die Geschichte der Band "mit den. Andy Warhols berühmte stumme Porträtfilme, die 'screen tests', bieten die Stilvorlage - und verschmelzen mit akustischen Interviewfragmenten von zum Teil. ... Todd Haynes gibt damit zugleich die beste Antwort auf die Frage: '?'" Einen kleinen Eindruck vermittelt der Trailer:In derkommt Andreas Kilb dem auf diese Weise arg gescholtenenzu Hilfe: Dessen "Tre Piani" bietet ihm den Anlass zu einer kleinen Meditation, wasbedeutet. "Die Beherrschung der filmischen Mittel allein ist es nicht, der Stil ebenso wenig. Ein Erzählrhythmus, der im einen Fall perfekt ist, kann in einem anderen fehl am Platz sein. Am ehesten kommt man dem Phänomen des Meisterlichen womöglich nahe, wenn man es alsbezeichnet. Das betrifft den Blick auf Menschen ebenso wie den auf Gegenstände und Geschichten, das einzelne Bild ebenso wie den Film im Ganzen. Bei Nanni Moretti zeigt es sich in der Art, wie er einzelne Dinge." Und die Schauspielerinbeschere gar "eine der großen schauspielerischen Erfahrungen dieses Festivals."Mehr von der Croisette: Hanns-Georg Rodek bespricht in derAnimationsfilm "Where is Anne Frank", mit dem sich der israelische Filmemacher an der Antwort auf die Frage versucht, "wie es mit der Vermittlung des Holocaust weitergehen soll, wenngestorben sind." Außerdem sahen Dominik Kamalzadeh ( Standard ) und Andreas Busche ( Tagesspiegel Nonnenfilm "Benedetta" (mehr dazu bereits hier ). Und: Es ist "nicht alles Palmen und Party in Cannes", seufzt Andreas Kilb im-Blog in seinem Bericht von den, der am Tag nicht nur mindestens drei Filme sehen, sondern auch Zeit zum Nachdenken und Schreiben finden muss.Themenwechsel: Ulrike Nimz spricht in dermit dem Dokumentarfilmer, der sich aufspezialisiert hat. Es geht um Bergungsarbeiten im historisch Verschütteten: "Dass binnen weniger Jahre nichts mehr ist wie vorher - das ist schon eine sehr ostdeutsche Erfahrung. Aber ich versuche dazu sein. Bei mir erklärt: Hier sehen Sie, warum manche Ostler so wütend sind. Wenn meine Filme nicht auch in China verstanden werden, bin ich nicht zufrieden."Weitere Artikel: Im resümiert Marius Nobach das. In der stellt Sebastian Markt das feministische Filmmagazin vor, das mitauch ein Filmportal betreibt. Marie-Luise Goldmann erklärt in der, warum sie den Marvelblockbuster "" besser als "" findet. Anna Vollmer berichtet in dervom Erfolg eines Open-Air-Kinos in Rom. Isabella Caldart erzählt aufvon ihrer Wiederbegegnung mit der Sitcom "King of Queen".Besprochen werdenDokumentarfilm "Die letzten Reporter" zum Stand der Dinge im Lokaljournalismus ( Freitag ) und"Minari" ( NZZ ).