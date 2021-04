Phillip Bread, Angehöriger der Kiowa. Foto: Christine Turnauer





In der stellt Susanna Müller die österreichische Fotografinvor, die vor vierzig Jahren nach Kanada auswanderte und dort begann, diezu fotografieren: "Mit dabei hatte sie ein mobiles Studiozelt, ein Stativ und eine Hasselblad-Kamera. 'Es musste einfach allespassen', sagt sie rückblickend. Das Zelt ließ sie auf einer Seite, gegen Norden hin, offen, um das weich einfallende Licht für die Aufnahmen zu nutzen. An Requisiten gab es in ihrem improvisierten Studio nichts als einen Baumstamm. Auf diese Weise hatte siegeschaffen, in den sie Frauen, Männer und Kinder für eine Porträt-Session einlud. Dabei ließ sie ihnen die Freiheit, ganz sie selbst zu sein, Vorgaben machte sie keine. 'Alle wussten ganz genau, wie sie sich präsentieren wollten', erinnert sich Christine Turnauer. 'Undbei den Aufnahmen.'" Ihre Fotos kann man ab 7. Mai in einer Ausstellung des Weltmuseums Wien sehen.- da wollte auch das Moma dabei sein. Vor zwei Jahren hat es seine Dauerausstellung so umgebaut, dass jetzt neben der Kunst der alten weißen Männer - Picasso, Monet oder Rauschenberg - auch Kunst von Frauen und nicht weißen Künstlern hängt. Das reicht aber nicht, mussten diegerade erschreckt feststellen: Man will auch ihnen an den Kragen, berichtet ein amüsierter Peter Richter in der. Viel Wind macht dabei eine Gruppe, die gerade mal 50 Leute für eine Demo auf die Beine brachte: "Andererseits hatten diese 50 aber unmissverständliche Botschaften: 'Dieser Ort hier, weiße Vorherrschaft und den Grund, warum unsere Vorfahren sterben mussten.' Denn zuvor wurde mit einer rituellen Wasserausgießung der Lenape gedacht, die einst da zu Hause waren, wo jetzt Midtown Manhattan ist. Das Ganze war der Auftakt einer auf zehn Wochen angelegten Protestkampagne von einer 'Koalition von Aktivisten' unter dem Namen '(IIAAF)'. Das mag in vielen Ohren zwar klingen wie eine Parodie, aber sie meinen es ganz offensichtlich sehr, sehr ernst, wenn sie jetzt schon über die Zeit 'Post-MoMA' nachdenken."Weitere Artikel: Georg Imdahl sagt in dertraurig Servus zum, dem Schauraum des Düsseldorfer Künstlervereins Malkasten, das abgerissen werden soll. In stellt Franziska Peil den britischen Fotografenvor, der für seine Serie "Bank Top" über eine nordenglische Stadt bei den Sony World Photography Awards als Fotograf des Jahres ausgezeichnet wurde. Besprochen werden zwei-Ausstellungen: im Franz Marc Museum in Kochel und in der Kunsthalle Mannheim ).