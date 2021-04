Martha Lemke (re. in ihrem weißen Kleid) mit einer Besucherin auf der Terrasse des Mies van der Rohe Hauses, 1933 Foto: Howard Dearstyne, Collection Centre Canadian d'Architecture

Könnte mannicht architektonisch und technisch klüger wiederaufbauen als mit den, fragt in derJoseph Hanimann. Ökologisch ist das ja eher der Wahnsinn: "werden für den Wiederaufbau des mittelalterlichen Dachstuhls über Chor und Längsschiff nötig sein. Undfür das Querschiff und für Viollet-le-Ducs-Dachreiter mit der Turmspitze aus dem 19. Jahrhundert. Die Option einer, wie sie schon 1837 nach einem Brand in Chartres oder nach dem Ersten Weltkrieg in Reims zur Anwendung kam, wurde in Paris naserümpfend vom Tisch geschoben. So sind die ersten Bäume im März dieses Jahres, noch bevor sie neu treiben, in verschiedenen Staatsdomänen zwischen Normandie, Loire und Burgund gefällt worden:, 30 Meter hoch und bis zu 300 Jahre alt, im Beisein von Ministern und Ortshonoratioren krachten sie ins modernde Laub. Mit der ehrbar handwerklichen Meisterkunst soll ihnen nach achtzehnmonatiger Lagerung zu Leibe gerückt werden."





Joana Nietfeld besucht für dendie Ausstellung "Gewand in drei Akten" im Mies van der Rohe Haus in Hohenschönhausen, wo man auch diebewundern kann, das damals für die Fabrikantengattin Martha Lemke gefertigt wurde: "Das Kleid ist einmalig - ein maßgefertigtes Unikat. Der cremefarbene Stoff wirkt fest und fließend zugleich, fälltund endet dort, wo man die Ellenbogen vermuten würde. Aus dem Ausschnitt ragt ein akkurater Kragen und erinnert an ein Tennistrikot. Die Taille wird von einem gleichfarbigen Gürtel, mit einer Brosche aus Perlmutt, leicht betont. Der Saum endet im Kniebereich mit Faltenraffung."