Jean-Claude Carrière im Jahr 2006 (Bild: Studio Harcourt, CC BY 3.0)

Helena Zengel in "Neues aus der Welt". Links im Bild: ein Schauspieler namens Tom Hanks (Netflix).

Große Trauer um den Drehbuchautor, der von Jess Franco über Luis Buñuel, Jacques Deray und Jean-Luc Godard bis zu Peter Fleischmann und Volker Schlöndorrf mit so ziemlich allen Autorenfilmern deszusammengearbeitet hat. In derverabschiedet sichvon seinem Freund, der seine Arbeiten stets mit "" würzte: "Nicht gerade Garanten für kommerziellen Erfolg - aber es gibt Ausnahmen. "Der diskrete Charme der Bourgeoisie" und "Dieses obskure Objekt der Begierde" sind der beste Beweis: Niemand sonst hätte es gewagt, extrem konventionelle Handlungsstränge mit solchzu kombinieren, und noch weniger, dieselbe Figur mit zwei verschiedenen Schauspielerinnen zu besetzen." Auch im erinnerte sich Schlöndorff an Carrière."Seine Fantasie war stets auf dem Sprung", schwärmt Gerhard Midding in der. "Der Anschein weckte seinen Widerspruchsgeist. Die. Wie man sie aus den Angeln hob, hatte er vielleicht bei Luis Buñuel gelernt. Oder war es umgekehrt? ... Zusammen mit dem Spanier unterlief er die Gebote der Logik und Geschlossenheit, um die Konstruktion zu öffnen für einen listigen Assoziationsreichtum. In ihren Filmen herrschte eindes Erzählens." Die von Carrière verfassten Filme "sind von einer freien Fantasie gezeugt, subversiv, ikonoklastisch, lustvoll", schließt sich dem auch Fritz Göttler in deran. "Sie zeigen, schrieb die Filmkritikerin , dass dervon der Ursache zur Wirkung, vom Zeichen zu tieferer Bedeutung auch nur eineist."Alle liegenzu Füßen. Schon in "Systemsprenger" ( unsere Kritik ) sorgte die 12-jährige Schauspielerin für Aufsehen, jetzt spielt sie in' Netflix-Western "Neues aus der Welt" mal ebenan die Wand, was die Golden Globes vom Fleck weg mit einer Nominierung würdigten. "Und das in meinem Alter. Alsodas ist schon alles", freut sich die Schauspielerin im-Gespräch, in dem sie auch auf die Unterschiede zwischen ihren beiden großen Rollen zu sprechen kommt: War sie in "Systemsprenger" noch wild, redet die von ihr gespielte Johanna "kaum, eher nur mit ihren Augen, und auch körperlich ist sie eher ruhig. Wenn sie keinen Kontakt mit jemandem will, sagt sie es nicht, sondern dreht sich weg. Von daher war da also schon ein ziemlich großer Unterschied. Aber beide habenan sich."Andreas Busche staunt imüber Zengels Ausdrucksvermögen: "An der Seite des stoischen Hanks wirkts sie, der es an Lebenserfahrung locker mit dem Erwachsenen aufnehmen kann. Zengel verweigert sich mit ihren stechenden blauen Augen dem Kindchen-Schema, für das junge Darsteller*innen in ihren ersten großen Rollen oft herhalten müssen. Die abgebrühte Johanna steht dagegenwie Barbara Stanwyck, Jane Fonda, Cate Blanchett - und nicht zu vergessen einer Hailee Steinfeld, die in 'True Grit' von den Coens gerade mal zwei Jahre älter war als Zengel."Weitere Artikel: In der empfiehlt Fabian Tietke die Online-Werkschau des Filmarchivs Austria.-Autor Johannes Schneider vertreibt sich den Pandemie-Leerlauf mit der Krankenhausserie "In aller Freundschaft".