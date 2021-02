Tom Thomson: Northern Light, 1916/17, The Montreal Museum of Fine Arts

Ausgerechnet jetzt bringt die Frankfurter Schirn Kunsthalle die Ausstellung "Magnetic North" über die kanadische "Group of Seven", bedankt sich Sandra Danicke in der, als müsste ihre Sehnsucht nachnoch angeheizt werden! Immerhin: Die Bilder der Aussteigergruppe aus Toronto strotzen nur so vor Energie. "Was so entstand, war keine einheitliche Bildsprache, jeder Künstler fand seinen eigenen Stil, um der prächtigen Landschaft zu huldigen.undfuhren bevorzugt ans Nordufer des Lake Superior an der Grenze zu den Vereinigten Staaten. Sie hielten verwunschene Baumgruppen, unterschiedliche Vegetationsstrukturen und ein unwegsames Gelände fest, das bisweilen geradezu surreal anmutet, was auch an derliegt. Zumindest Harris machte durch eine mit den Jahren stetig zunehmende Abstraktion deutlich, dass es ihm eher um eine spirituelle Symbolik ging, als darum, topografische Realitäten ins Bild zu setzen. Arthur Lismer, J. E. H. MacDonald und F. H. Varley zeigten häufig sich selbst als winzige Gestalten vor Felsen oder rauschendem Wasser oder sie präsentierten ihre Kanus an einsamen Ufern, um zu demonstrieren, was fürsie waren. An der Legende von der unberührten Wildnis rührte jahrzehntelang kaum jemand."Weiteres: Philipp Meier staunt Bauklötze beim Blick ineinstige New Yorker Wohnräume : "Judd, der Minimalist, der unterkühlte Metallkuben-Künstler, der jede persönliche Handschrift in seinen Werken vermied: Ausgerechnet er liebte die." Damian Zimmermann unterhält sich in dermit dem Galeristen und Sammlerüber sozialkritische Fotografie, Künstlerpreise und die Stiftung für Hilfe zur Selbstentwicklung . Der meldet , dass der frühere Nationalgalerie-Chefkünstlerischer Leiter des Frieder Burda Museums in Baden-Baden wird. Besprochen werden die beiden Ausstellungen "" und "", mit denen das Wiener Museum für angewandte Kunst heute wieder öffnet ( Standard ).