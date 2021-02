Rechtlich soll auch ein Houston Stewart Chamberlain sagen dürfen, was aus ihm heraussprudelt. Im Namen der Meinung-, Presse-, Kunst- & Wissenschaftsfreiheit.

Aber eine Gesellschaft, die die Feinde der Freiheit wie die Verteidiger der Freiheit gewähren lässt, hat sich aufgegeben. https://t.co/buJDVejgmD - Volker Beck (@Volker_Beck) February 3, 2021

Eine Gruppe von Geistes- und Sozialwissenschaftlern, darunterund veröffentlicht als "Netzwerk Wissenschaftsfreiheit" ein Manifest gegen die (so im Papier nicht benannte) "" an den Universitäten: "Einzelne beanspruchen vor dem Hintergrund ihrer Weltanschauung und ihrer politischen Ziele, festlegen zu können, welche Fragestellungen, Themen und Argumente. Damit wird der Versuch unternommen, Forschung und Lehreund politisch zu instrumentalisieren. Wer nicht mitspielt, muss damit rechnen, diskreditiert zu werden. Auf diese Weise wird ein Konformitätsdruck erzeugt, der immer häufiger dazu führt, wissenschaftliche Debatten im Keim zu ersticken."Das Netzwerk sei gegründet worden, berichtet Thomas Thiel in der, um Opfern der Cancel Culture, die von ihren Institutionen oft im Regen stehen gelassen würden,anzubieten. "Wie die Initiatorin und Sprecherin, die Migrationsforscherin, auf der Pressekonferenz sagte, beansprucht man keine Deutungshoheit über bestimmte Themen, sondern will auf einehinwirken, in der sich Redner keine Sorgen mehr darüber machen müssen, für bestimmte Standpunktezu werden. ... Das Gründungsmanifest lässt keine politischen oder weltanschaulichen Ziele erkennen."In der will Paul Munzinger das Netzwerk nicht so ganz ernst nehmen. Wer ist denn dieser mächtige Mainstream, der konformes Verhalten erzwingt, fragt er. "Ironischerweise, sagt Rödder, sehe man heute die Folgen der unternehmerischen, auf Leistung gepolten Universität. Sie zwinge dazu, Anträge so zu formulieren, wie sie die Entscheider in den Gremien lesen wollten - also etwa mit Genderstern. Die- eine mutige These ist das in jedem Fall."Im Interview mit dererklärenund, warum diese These überhaupt nicht absonderlich ist: "Die 'unternehmerische Universität' brauchte einen Indikator zur Leistungsmessung", erklärt Rödder, "und das sind vor allem, also von außen eingeworbene Forschungsgelder. Diese werden zumeist durchvergeben, in denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also Kollegen sitzen. Das führt zu neuen Kartellbildungen und. Denn um Drittmittel zu bekommen, benötigen Sie dieund Entscheidern in den Gremien. Dadurch ist einentstanden: Man versucht, Zustimmung zu erheischen - und tut nichts, von dem anzunehmen ist, dass es nicht die Zustimmung der anderen findet."Der ehemalige Grünen-MdBstellt das Netzwerk auf Twitter dagegen gleich in die Nähe von