Bild: Anton Laub: "Last Christmas". Quelle: Kehrer Verlag

Lieselott Beschorner, aus der Serie "Puppas", 1975/80 © Wien Museum-MUSA

Am ersten Weihnachtstag des Jahres 1989 wurde Rumäniens Diktatorhingerichtet. "Last Christmas" heißt deshalb auch der aus einem Kunstprojekt hervorgegangene Fotoband von, in dem der aus Bukarest stammenden Fotokünstler mit "" in das "morbide System" schaut, wie Werner Bloch im schreibt : "Es ist eine verrauschte und, in die uns der Künstler mitnimmt, die achtziger Jahre und die analoge Fotografie, in der alles politische Chiffre wird. Die unscharf gestellte Linse führt uns in ein politisches Universum, in denen es keine Gewissheiten gibt und bei dem dassteckt. (…) Anton Laub ist kreuz und quer durch sein Land gereist. Er hat in Bukarest den Palast des Volkes inspiziert und das Privathaus der Ceaușescus. Er hat den provinziellen Protz und Prunk abgelichtet,, Bronzelöwen als kitschige Machtsymbole. Auch das berühmte goldene Badezimmer, von dem in ganz Rumänien geraunt wurde."Im freut sich Katharina Rustler über die Wiederentdeckung der Nachkriegsavantgardistin, der die Landesgalerie Niederösterreich in Krems nun eine große Retrospektive widmet: "Eine ihrer zentralsten Werkgruppen stellen (…) ihre 'Puppas' dar, die ab den 1970er-Jahren entstanden. Es sind selbstgenähte Puppen aus Wolle, Stoffresten und Perlen, die ans Grotesken- und Fratzenhafte grenzen. Jede ist, manche tragen Namen, alles sind Frauen. Beschorner fertigte über 50 von ihnen an und lebt mit ihnen in ihrem Haus. 'Die Puppen - das sind meine Kinder', erklärt die Künstlerin. 'Mir ist egal, ob schön oder schiach.' Sie sindund fetischhafte Skulptur zugleich."Weiteres: Im-Magazin blickt Elke Buhr auf ein krisenreiches Jahrzurück: "Nach einer Umfrage des amerikanischen Museumsbundes haben 53 Prozent der amerikanischen Museen aufgrund der Corona-Krisemüssen. Der durchschnittliche Rückgang ihrer Budgets beträgt. Allein das Metropolitan Museum in New York schätzt, dass ihm rund 150 Millionen US-Dollar in der Kasse fehlen." Im empfiehlt Rolf Brockschmidt, sich den Lockdown mit einer Reise durch das virtuelle Museum With Nof Frontiers zu verkürzen, das derzeit mit der Ausstellung "Sharing History"in elf Ländern zeigt.