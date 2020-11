Der nigerianische Musikerwird in westlichen Medien gerade ziemlich abgefeiert. Musikalisch zwar sehr zurecht, findet Jan Kedves in der, aber dass Burna Boys Stücke, wenn man deren Camouflage im Pidgin-English etwas lüftet, vornur so strotzen, spricht kaum jemand an, ärgert er sich: Weder die New York Times , noch der Guardian bringen ein "nachdenkliches Wort zu besagten Reimen. Schaut man hingegen in die-Feeds und Online-Beiträge von, wird man dort durchaus Unwohlsein in Bezug auf 'Twice As Tall' herauslesen. 'In den nächsten Tagen, wenn der Hype und die Euphorie sich gelegt haben, werden wir Diskussionen über Burnas fragwürdige sexuelle und sexistische Lyrics führen. In beidem schneidet er nicht gut ab, also macht euch gefasst, Burna-Fans. Seine Klassen- und Rassen-Politik ist wesentlich besser', twittert Oris Aigbokhaevbolo, ein nigerianischer Autor , der als Westafrika-Redakteur für die pan-afrikanische Musik-Plattform schreibt."Auf dem neu eingespielten 80er-Demo "The Raging Wrath of the Easter Bunny" bietet die Avantgarde-Experimental-Metalcomborund umgängigen Exkremental- und Splatterhumor der alten Bubenschule, schreibt Karl Fluch im: Viel "" also, was insgesamt jedoch die Eklektik, die die Band um 2000 herum so spannend machte, vermissen lässt: "Was heute vor der Metal-Innung als Thrash zertifiziert würde, war früher aufgebrochen mit abenteuerlichen Versatzstücken aus, die auftrafen und der Gruppe die Zuschreibung des experimentellen Metals eintrug, was mitunter für Stirnrunzeln gesorgt hat." Aktuell nun aber ist die Musik wieder "ein harter Regen, ein Stahlbad der Gefühle. Patton ergeht sich genüsslich in." Immerhin macht es am frühen Samstagmorgen sehr wach:Weitere Artikel: Ljubiša Tošic berichtet imvom digitalen Auftakt der. Cornelius Pollmer geht in derder großen-Begeisterung der letzten Jahre auf den Grund. Jakob Biazza schreibt in dereinen Nachruf auf den Uriah-Heep-MusikerBesprochen werden neue Alben von Berliner Zeitung , mehr dazu bereits hier ), FR ), und Berliner Zeitung ) sowie' "Sibiriens vergessene Klaviere" ().