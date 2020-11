Diesind an diesem Morgen immer noch nicht da, aber der Wind hat sich gedreht.wird's wohl werden. Leicht wird es nicht, fürchtet -Korrespondentin Dorothea Hahn in einem Porträt: "Die neue Ära beginnt paradox. Joe Biden hat am 3. Novemberbekommen, als je vor ihm ein Politiker in den USA erhalten hat. Dennoch wird er - falls es bei ihm bleibt - einer derder Moderne sein: Ohne klare Mehrheiten im Kongress. Mit einem gegnerischen Obersten Gerichtshof. Mit dem Makel, erst nach einer Zitterpartie an die Macht gekommen zu sein. Mit einem Volk, das so gespalten ist, wie seit dem Bürgerkrieg nicht mehr. Und mit einem, der aus dem Off gegen ihn intrigieren und agitieren wird." Ebenfalls in der analysiert Caroline Rosales denn relativ großen Erfolg Trumps beiFestgehalten werden muss noch jener Moment, als der Moderator vondie Rede des PräsidentenSchon jetzt erscheintim Rückblick kleiner, zumindest in einem viel retweeteten Artikel im. Er sei zwar ein Populist, doch nicht so ein begabter wieoder, die es schaffen, sich permanent wiederwählen zu lassen. Die eigentlichen Gewinner der Wahlen in Amerika seien die, die gar nicht so schlecht abschlossen und die von Trump ramponierten Strukturen inklusive reaktionärem Supreme Court weiterkönnen, so Tufekci. Und "täuschen Sie sich nicht. Man wird versuchen, sich denzunutze zumachen, ohne Trump, aber mit kalkulierterem, raffinierterem politischem Talent. Und es wird nicht leicht sein, es bei dem nächsten Trumpistenzu belassen. Er wird nicht so plump oder angreifbar sein. Er wird weniger durch Glück als durch Talent an die Macht kommen."Jonathan Freedland mahnt allerdings im Guardian: "Dies alles sollte dasnicht verdunkeln. Es ist eine Form linken Masochismus, nach der Niederlage im Sieg zu suchen. Dennwird es gewesen sein."Sehr viel retweetet übrigens auch dieser Artikel von Cindy Yurth aus der: "! Es ist erst das zweite Mal in den letzten siebzig Jahren, dass sich diefür den demokratischen Präsidentschaftskandidaten entscheiden, und diehaben diesen Umschwung mit bewirkt."