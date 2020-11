"Die arrivierte Kulturszene ist so was von", empört sich in der, Mitglied des Künstler*innen-Kollektiv Staub zu Glitzer, das 2017 die Volksbühne besetzte. Kritische Theater wie das BE, die Volksbühne oder das Maxim Gorki, die derzeit gernebetonen, funktionieren sehr gut in ausbeuterischen Zusammenhängen und lassen sich dabei sogar gern vonwie der Deutsche Bank Stiftung, der Allianz Kulturstiftung oder der Aventis Foundation finanziell unterstützen, schreibt sie. Ein Beispiel: "Das 'Brechttheater'lässt sich eine 'Exzellenz-Reihe' von der Deutschen Bank finanzieren. Brecht dürfte im Grab rotieren.Stück 'Auf der Straße', das im Rahmen dieser Reihe herauskam, handelte von. 'Echte Wohnungslose' wurden aufgefahren, ihre individuellen Lebenswege nachgezeichnet, während unerwähnt blieb, dass die Deutsche Bank heute etwa in Los Angeles aufgrund ihrer brutalsten Entmietungsstrategien als 'Slumlord' gilt. ... Indem Theater solche Gelder nehmen und somit zwangsläufig bestimmte Zusammenhänge unerwähnt lassen, sind sie unbedingt als 'systemrelevant' zu betrachten. Das ist jedoch, als sich so manche Theaterschaffenden vermutlich zugestehen möchten."Im Interview mit derfordert, Chef der Frankfurter Kammeroper,vom Staat für die freien Künstler und empört sich, dass die Oper als von der Politik alseingestuft wird: "Es ist respektlos und obszön."der Kulturszene wünscht sich im Interview mitdagegen, Künstlerische Leiterin von "Kampnagel" in Hamburg: "'Ich finde natürlich auch, dass Theater superwichtige Orte sind, aber vielleicht sollten wir malund uns nicht so hyperüberschätzen.' Die Pause sollten die Theater nicht 'zum Jammern' nutzen. Die Theater gehörten zu einer '. Wenn ich mir anschaue, wie es Solokünstlern geht. Da gibt es ganz viele, die keine Einkünfte haben und immer wieder mit kurzfristigen Hilfen leben müssen. Wenn ich mir anschaue, wie es den Menschen geht, die in Restaurants arbeiten, die alle auf Kurzarbeit sind ... Die Theater sollten die Zeit nutzen, um ihren 'und sich die Fragen stellen, wie man sie demokratisieren, ein diverseres Publikum aufbauen und sie weiter für die Gesellschaft öffnen könnte."Weitere Artikel: Der Vertrag von BE-Leiterwird bis 2027 verlängert, meldet der. Doris Meierhenrich nimmt für dieTeil an einer VR-Exkursion im "Unreal Theater" des TheatermachersBesprochen werdenInszenierung von Walter Braunfels' Oper "Die Vögel" an der Bayerischen Staatsoper in München, noch einen Monat im Stream zu sehen Standard ), und der dreiteilige Bühnenkrimi "" am Theater Osnabrück, der hier gestreamt wird ( taz ).