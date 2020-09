Für unterhält sich Hannah Schmidt mit dem Komponistenüber dessen neue Arbeit, in der es um dasgeht. Dafür arbeitet er "mit verschiedenen Sprachen, in denen der Text vorgelesen wird, aber von einer, die die jeweiligen Texte und Worte nicht richtig aussprechen kann. Meine Idee war folgende: Ich weiß noch nicht einmal, wie ich sagen soll, dass ich nichts weiß. Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was die Stimme sagt, und dem, wie sie es sagt, was dumm oder ignorant rüberkommt. Die Instrumente ahmen nach, was die Stimme sagt, sie spiegeln es - sind dabei in ihrer Art des Ausdrucks aber ganz frei. Ich will, dass sie den Phrasen eine Bedeutung in ihrereinhauchen. ... Die fürs Englische programmierte Computerstimme dagegen kann nur versuchen, verschiedene Sprachen zu sprechen, was auch einen kolonialen Aspekt hat: Das Englische erscheint hier als, die alle anderen Sprachen zerstört."Weitere Artikel: In einem online nachgereichten-Artikel schreibt Felix Ackermann von dem Volkslied "Kupalinka", das imvor allem die Frauen singen und nun auch in Polen bei einem Konzertabend aufgeführt wurde. Sinem Kılıç berichtet fürvon den. Parker Ramsay hört sich fürdurch verschiedene Interpretationen der-Variationen. Arno Lücker macht sich füran einen Interpretationsvergleich vonAchter. Außerdem schreibt Lücker in seiner Komponistinnen-Reihe aufüber. Für die wirft Jens Uthoff einen Blick zurück aufist für eine Sonderausgabe zu seiner Radioshow zurückgekehrt, meldet Harry Nutt in der. Florian Amort berichtet in dervom Festival "" im Tiroler Schwaz. Lena Bopp ( FAZ ), Stefan Brändle ( FR ), Eberhard Spreng ( Tagesspiegel ), Ueli Bernays ( NZZ ), Joseph Hanimann ( SZ ) und Reinhard Köchel ( ZeitOnline ) schreiben Nachrufe Juliette Gréco (weitere Nachrufe bereits hier ).Besprochen werden das klimakrisenkritische Album "Die Bredouille" der Hamburger Band taz ), eine Luxus-Neuausgabe von' "Sign o' the Times" ( Berliner Zeitung ), das neue Album von Presse ),Band "Zauber, Improvisation, Virtuosität" mit Texten zur Musik () und ein Konzert desmit dem Organistenunter, eine Aufnahme gibt es beiIn der Frankfurter Pop-Anthologie schreiben Dirk von Petersdorff und Christiane Wiesenfeldt über Udo Lindenbergs "Bis ans Ende der Welt":