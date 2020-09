Die Publizistinist im Alter von acht Jahren als Tochter türkischer Arbeitsmigranten nach Deutschland gekommen und fühlt sich keineswegs als. Im Gegenteil - die von der Linken geführtesowie derengehen ihr ziemlich auf die Nerven, wie sie in der schreibt : "Richtung und Tonalität der Rassismuskritik wird bestimmt von einer jungen, die einerseits darauf pocht, nicht auf Herkunft reduziert, sondern als 'von hier' wahrgenommen zu werden, andererseits aber selbstbetreibt - nicht nur durch die Selbstbeschreibung als People of Color, sondern auch im Zelebrieren von Elementen aus der Herkunftskultur. Politisch problematisch ist die, die aus der Betroffenheit abgeleitet wird, ohne selbst auf Ressentiments zu verzichten oder Ausgrenzung zu betreiben."Die deutschehat sich im Laufe der Zeit immer mehrund sie wird vermutlich nicht von Rechtsradikalen unterwandert werden, aber Polizisten sollte einem "" unterzogen werden, schreibt Thomas Schmid in der: "Polizisten haben Schusswaffen und dürfen im Zweifelsfall im Höchsttempo durch die Straßen brettern. Es wäre ein Wunder, wenn die Polizei nicht auch, Waffennarren und eben auch Menschen mitanzöge. Dass Rechtsradikale überdurchschnittlich oft zur Polizei wollen, ist alles andere als überraschend. Verwunderlich ist freilich, dass es offensichtlich in der Polizei an nachhaltigen Bemühungen mangelt, solche Geisterfahrer aufzuspüren, zur Räson zu rufen."Diehat ihre Zeitung in die Hände vonund -innen gegeben, deren Artikel einen interessanten Einblick in ihre Erklärungsmodelle geben. Die drei Aktivistinnen Isadora Cardoso, Lisa Göldner und Kathrin Henneberger, möchten denihres Engagements hervorheben, das nur einen Gegner kennt: "Die Klimakrise ist tief verwurzelt in historisch miteinander verwobenen Unterdrückungssystemen:und. Ohne Rücksicht auf Verluste und die katastrophalen Folgen für unser Klima beuten wir den Planeten aus. Dahinter liegen dieselben Machtstrukturen, die zur Ausbeutung der Körper von Frauen und (un)bezahlter Care-Arbeit führen, zur Ausbeutung von Menschen und Rohstoffen des globalen Südens und zur Diskriminierung."Die Klimaaktivisten teilen Menschen in ", in Gut und Böse" auf, sie, sagt Clemens Traub, einst selbst "Fridays for Future"-Aktivist indes im Gespräch mit der: "Die Klimabewegung ist, sie versteht die Lebenswirklichkeit der Geringverdiener oder Kleinstadt- und Dorfmenschen nicht. Das ist ein Fehler. (…) Fridays for Future muss inklusiver werden, die ganze Breite der Bevölkerung mitnehmen und nicht nur Leute, die sich Klimaschutz leisten können."Die Berliner Landesstelle für Gleichberechtigung hat einen 44 Seiten langengegen Diskriminierung erstellt, unter anderem sollen die Begriffe "" oder "" in Berliner Behörden nicht mehr geduldet werden (hier als pdf- Dokument ). Solche sprachlichen Umerziehungsprogramme haben noch nie etwas gebracht, meint in derMatthias Heine, der den Leitfaden mit dem "Linguistic Engineering" untervergleicht: "Am niederschmetterndsten offenbart sich die Unmöglichkeit, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit durch sprachliche Umetikettierungen aus der Welt zu schaffen, aber in den USA. Dort sind die Schwarzen in den vergangenen 150 Jahrenumbenannt worden: Aus Niggern wurden Negroes, aus Negroes wurden Colored, aus Colored wurden Black Americans, aus Black Americans wurden Afroamericans,, ohne dass sich deshalb irgendwas amgeändert hat. Im Gegenteil: Fast alle diese Bezeichnungen wurden von manchen der so Genannten bald als beleidigend empfunden."