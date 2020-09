Svetlana Aksenova in "Zazà" im Theater an der Wien. Foto: Monika Rittershaus

"Iron Curtain Man" an der Neuköllner Oper. Foto: Mizafo

Als große Entdeckung feiert Michael Stallknecht Christopher Loys Inszenierung vonfast vergessener Oper "Zazà" im Theater an der Wien , und mit einer fantastischenin der Titelrolle. "Zazà" erzähle eine Allerweltsgeschichte, wie sie für den Verismo typisch sei, erklärt Stallknecht, mit sentimentalem Überschwang und an der Grenze von E- und U-Musik: "'Zazà' erweist sich dabei als ein Stück, das psychologisch vielschichtig, vor allem aberist. Dass die Titelfigur in Loys Inszenierung am Ende zu trinken beginnt, lässt erahnen, dass sie werden wird wie ihre eigene Mutter, vielleicht ein Kind haben wird mit Cascart, das nicht viel anders aufwachsen wird als sie selbst.sind immer auch, wenn sie gut erzählt werden."Heillos unhistorisch, aber sehr vergnüglich findet Karsten Krampitz imdie Oper "Iron Curtain Man", mit derundan der Neuköllner Oper die Geschichte des roten Rock'n'Roll-Cowboysdurch die Brille dererzählt: "Als sich Dean Reed 1972 als Künstler für staatlich subventionierten Massenapplaus entschied, war er kein Idiot oder Spinner. Er sollte nicht der einzige sein, der von diesem Staat bitter enttäuscht wurde. Ihn, wie im Theaterstück geschehen, als 'Elvis der DDR' zu bezeichnen, einer Zuschreibung der Nachwendezeit, geht völlig in Ordnung. Theater braucht Dramatik, Fallhöhe. ... Wer ein Gefühl bekommen will, wie verlogen, provinziell und kitschig die DDR sein konnte, aber auch wie komisch, der sollte sich diesen Klamauk anschauen. Der Sound des VKKO, dem, ist großartig. Die Choreografie stimmt auch. Egon Krenz ist."