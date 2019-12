Szene aus Olga Neuwirths "Orlando", mit Kostümen von Rei Kawakubo. Foto: Staatsoper Wien





Szene aus "Glaube und Heimat" am Berliner Ensemble. Foto: Matthias Horn

Morgen hat an der Wiener Staatsoper zweieinhalbstündige Oper "Orlando" Premiere, nach Virginia Woolfs Roman. Sie hatte viel Spaß beim Komponieren, erzählt Neuwirth im Interview mit der. "Ich nenne das. Es war bei mir ja schon immer alles vermischt: Genres, traditionelle Instrumente, Elektronik. Die Idee des 'bendings' auf allen Ebenen verfolge ich seit über 25 Jahren. Ich wollte immerschaffen. Wo man nicht mehr weiß, ob der Klang Elektronik ist, der elektronische Schatten oder das reale Instrument. Es gibt keine hermetische Form, kein Durcharbeiten von Material, sondern eine. Vor 25 Jahren hieß es oft, ich könne daher nicht komponieren und wolle mein kompositorisches Nichtwissen mit Videos, die ich schon immer gerne eingesetzt habe, verdecken."





Das Drama "Glaube und Heimat", 1910 vom österreichischen Dramatikerverfasst, erzählt von einer Begebenheit in Tirol nach der Reformation, als die Anhänger Luthers sich entscheiden müssen, entweder ihremoder vertrieben zu werden. Michael Thalheimer hat das Stück am Berliner Ensemble in einegeholt. In derist Falk Schreiber hin und her gerissen von dem Ergebnis: "'Glaube und Heimat' ist einerseits die stimmigste Thalheimer-Arbeit seit langem" und die aktuellste, nähert sie sich doch auch einer "vergleichbaren Religionsspaltung: der Spaltung zwischen. Aber das ist eine Spur, die die Inszenierung nicht weiter verfolgt, im Gegenteil schreibt Bernhard Schlink für das Programmheft einen Aufsatz, in dem er die Menschheit leichterhand als Vertreibungsspezies skizziert und ohne jegliche Differenzierung Deutsche in Ostpreußen, Palästinenser in Israel und Rohingya in Myanmar gleichsetzt. Wer Aktualisierungenin den Raum stellt, der kann es auch gleich bleiben lassen.""So ein Theater möchte man sehen", ruft in derSimon Strauß, der Thalheimers Inszenierung "phänomenal" fand. In der winkt Ulrich Seidler dagegen ab: "Was ist der Antrieb, so ein Stück auf die Bühne zu bringen? Weil der Titelheutiger Debatten liefert? Kann das vomals Blut-und-Boden-Stück gefeierte Drama als ideologiekritische Schreckensfolie hergenommen werden? ... Egal,." Und auch-Kritikerin Katrin Bettina Müller bleibt skeptisch Weitere Artikel: In der stellt Michael Stallknecht die Thesen des britischen Altphilologenvor, der die"aufregend neu" deutet. Und in der stellt Cornelia GeißlerBuch "Legende" vor, dass am 11. Dezember auch in der Volksbühne zur Aufführung kommt.Besprochen werden außerdemInszenierung von Kleists "Hermannsschlacht" in Wien ( Zeit ),Inszenierung von Tschechows "Kirschgarten" am Theater in der Josefstadt in Wien ( nachtkritik Standard ),Inszenierung von Molières "Der eingebildete Kranke" am Theater Bonn ( nachtkritik ), "Die Hochzeit des Figaro" an der Oper Stuttgart ( FR ), die Uraufführung vonStück "Die Anderen" an der Berliner Schaubühne (),Inszenierung von Giuseppe Verdis "La traviata" an der Komischen Oper Berlin (flach und "blutlos", findet ein ratloser Clemens Haustein in der) undGluck-Interpretation "Iphigenie auf Tauris" in Dresden ().