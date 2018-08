Buchautor

George Eliot

George Eliot, geboren 1819 in Nuneaton, Grafschaft Warwickshire als Mary Anne Evans, gestorben 1880 in London, war eine englische Schriftstellerin, Übersetzerin und Journalistin, die zu den erfolgreichsten Autoren des viktorianischen Zeitalters zählt. Romane wie Middlemarch und Die Mühle am Floss gehören zu den Klassikern der englischen Literatur. 2015 wählten 82 internationale Literaturkritiker und -wissenschaftler den Roman Middlemarch sogar zu dem bedeutendsten britischen Roman.