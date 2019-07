Eine Zeit lang haben diedie Kunstszene der Stadt hofiert, jetzt geht sievor, berichtet Zachary Small auf: "Vorige Woche begannen Einsatzkommandos der Pekinger Polizei mit der Vertreibung von mehreren hundert Künstlern aus ihren Ateliers in den Kunstdistrikten von. In den meisten Fällen waren den Mietern nur sieben Tage gewährt, sich etwas Neues zu suchen.zufolge haben Vertreter der Distriktverwaltung die Räumung als Vorgehen der Regierungbezeichnet, auf Plakaten in Huantie wurden die Künstler als 'Sicherheitsproblem' und '' bezeichnet... Die regelmäßige Zerstörung von Studios begann im letzten Sommer mit der Räumung von Ai Weiweis Studio im Galerie-Bezirk Caochangdi, nur wenige Meilen von Huantie entfert. Die Erklärungen der Regierung haben sich seitdem verschoben. Damals hieß es, die Zerstörungen seien Teil der; jetzt heißt es, es gehe darum, organisiertes Verbrechen einen Riegel vorzuschieben."In der schreibt Hans-Joachim Müller zum Tod des Verlagserben, Mäzen und Kunstsammlers, der Baden-Baden ein Museum mit populärem Ausstellungsprogramm vermachte: ", hat Frieder Burda seine sammlerischen Beutezüge nie generalstabsmäßig vorbereitet, sich aber auch kaum einmal auf Gefühl und Intuition allein verlassen. Er stand dazu, dass ihm eine Arbeit gefallen müsse, doch er wollte schon auch wissen,." Dass für Burda "" sein musste, bestätigt Saskia Trebing in. Weitere Nachrufe inund NZZ Besprochen werden eine Ausstellung in der Kunsthalle Krems , die dievor fünfzig Jahren mit dem Entstehen derverbindet ( Standard ),Schau "In real Life" in der Tate Modern (die Laura Cumming im Observer deutlich positiver bewertet als ihr Kollege zuletzt im) und die Schau "Kerker der Phantasie" mit Werken von Piranesi und Goya bis zu Rosemarie Trockel in der Sammlung Scharf-Gerstenberg in Berlin ( Tsp ).