"Mich gibt's nur einmal" lautete der Titel seiner Autobiografie - und einen wie ihn gab es in der Geschichte des westdeutschen Nachkriegskinos tatsächlich nur einmal: In Berlin ist der Filmproduzent wenige Wochen vor seinem 101. Geburtstag gestorben. Rasch nach dem Zweiten Weltkrieg erkannte der Schoah-Überlebende das Bedürfnis der Deutschen nach leichter Unterhaltung und brachte mit seiner Central Cinema Company in rascher Folgein die Kinos - woran sich insbesondere die Protagonisten des Neuen Deutschen Films sehr rieben. Doch zugleich ließ er immer wieder auch Filme über diedrehen. "Brauner, im Berliner Volksmund kumpelhaft 'Atze' genannt, fuhr einen Slalom zwischen musikalischer Komödie, hochkarätig besetzter Literaturverfilmung und Zeitgeschichtlichem", schreibt Michael Wenk in der NZZ: "Die CCC-Traumfabrik zielte treffsicher auf."Ein Kritikerliebling war er nicht gerade, erklärt Friedemann Beyer in der, sondern er war "vor allem Filmfabrikant, der denfolgte und sich gelegentlich einen persönlichen, von vorneherein unprofitablen Wunsch erfüllte." Er war ein führt Georg Seeßlen aufaus - wenngleich ein Mogul, der seinen Regisseuren enge Grenzen setzte. "Was so entstand, war gewiss kein Autorenfilm, vielmehr eine Traumfabrik, die, nachträglich betrachtet, vor allemauf die Leinwand brachte. Und in diesem Unterbewusstsein herrschte Unruhe: Harmoniesucht und Sensationslust, Erinnerung und Verdrängung,, Modernisierung und Heimattümelei - all das umkreiste sich in der Kinowelt von Atze Brauner."Nicht nurdrehte auf Brauners Initiative nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in Deutschland, erinnert -Kritiker Fritz Göttler: "Vielen Heimkehrern aus Hollywood hatte Artur Brauner Arbeit wieder verschafft, und versucht, mit ihrer technischen Kompetenz und ihren Erfahrungen ein deutsches Kino aufzubauen, das auchgenügen könnte, Robert Siodmak oder Gerd Oswald, aber auch mit den deutschen Filmemachern, die unter dem Nazi-Regime arbeiteten, versuchte er den Neuanfang." Derhat einen (allerdings sehr hagiografischen) Porträtfilm aus dem Archiv wieder online gestellt Schnitt in die Gegenwart: "Das deutsche Kino ist in der", lautet Rüdiger Suchslands auf geäußerte Erkenntnis , die er vom Filmfest München mit nach Hause nimmt. Derder Branche und der Funktionäre begünstigt die satten Player und hält die filmhungrigen Außenseiter am Rande des Bankrotts, so seine Beobachtung. Das Filmfest München "will es allen recht machen. Das wird nicht mehr lange so weitergehen.mögen vielen sympathisch sein, und manche Konflikte abdämpfen. Der deutsche Film und sein Nachwuchs aber brauchen, und müssen das gerade auch von einem Festival erwarten können, das den Nachwuchs fördern will. ... Wir brauchen eineim deutschen Film! Eine Revolution der Filme gegen die Funktionäre, der Filmemacher gegen die Amigo-Klüngel, der Filmproduzenten gegen die Allianzen der Verhinderung und des Weiter-So, des Kinos gegen die Streaming-Dienste, der."Weitere Artikel: Rajko Burchardt mokiert sich aufüber den Begriff "elevated horror", mit dem Connaisseure sich über den Verweis auf die besondere Kunstfertigkeit ihrer Favoriten von den Fans des gewöhnlichen Horrors abgrenzen wollen. Fürüber seinen neuen Film "In Fabric". Esther Buss empfiehlt imdie Reihe "Pionierinnen des Film Noir" im Berliner Kino Arsenal (mehr dazu bereits hier ). Für diehat sich Martin Zips derweil inBesprochen werdenheute Nacht imlaufender Film "Neue Götter in der Maxvorstadt" ( Perlentaucher ),"Tel Aviv on Fire" ( Freitag ), die Serie "What/If" mit Freitag ) underste beiden, derzeit beim Autorenfilm-Streamerbereit stehende Filme ( SZ ).