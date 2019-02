Der Vertrag des Interims-Volksbühnenintendantenwird bis zum Sommer 2021 verlängert. Ist doch ok, meint Frederik Hanssen im- bisseinen nach eigenen Angaben "jüngeren, diverseren, weiblicheren" Super-Nachfolger für Castorf gefunden hat, macht Dörr seine Sache gut, so Hanssen: "Klaus Dörr hat bislang beste Arbeit geleistet, im zweiten Halbjahr 2018 verzeichnete die von Chris Dercon leer gespielte Volksbühne bereits wieder eine. (...) In dieser Saison werden Stars wieundan der Volksbühne arbeiten."Hinter den Kulissen sieht es allerdings anders aus, weiß Peter Laudenbach in der: "Vergangene Woche beschwerten sich mehrere Abteilungsleiter bei Kultursenator Lederer über Dörrs Amtsführung. Ihr Vorwurf: Der Intendant sei im Umgang recht autoritär und nicht besonders dialoginteressiert. Er lege einan den Tag und lasse es an der nötigen Wertschätzung fehlen. 'Wir werden behandelt wie, nicht wie Partner', sagt ein langjähriger Technikmitarbeiter gegenüber der. 'Das sorgt auf Dauer für eine Dienst-nach-Vorschrift-Mentalität. Das ist am Theater tödlich. Eigentlich sind wir eigenverantwortliches Arbeiten gewohnt. Die Stimmung am Haus ist derzeit ziemlich gedrückt.'"Weitere Artikel: Wie man leise und vorbildlich lernt Susanne Hermanski in derim Deutschen Theatermuseum in München, das Zeichnungen zum Nürnberger Schembartlauf nach eingehender Provenienzforschung an die Erben des jüdischen Kunsthändlerszurückgab und sie zum Dank abkaufen durfte. Ihrer Freundin oder Nichte würde Lilo Weber in derdie Schweizer Tanztage nicht zumuten, denn: "Ein großer Teil der freien Schweizer Tanzszene hat sich vor Jahren von Tanz und Choreografie als Bewegungskunst im Raum losgesagt und pflegt seither das, was man als 'No Dance', Konzept-Tanz oder Performance bezeichnet. Das hat den Vorteil, dass auch nicht professionell ausgebildete Tänzerinnen und Tänzer mitmischen können - und ankommen."Besprochen werden"Disco" am Schauspiel Leipzig (),"Lucia di Lammermoor" an der Wiener Staatsoper (),Choreografie "Requiem" im Amsterdamer Nationalballett ().