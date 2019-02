Von den langsam, aber sicher doch spürbar zu ermüden beginnenden Debatten darum, ob diedenn nun akustisch ein Debakel ist oder nicht, hat Florian Zinnecker aufnun langsam mal wirklich genug und, ja, wer könnte es ihm verdenken. "Ein Konzertsaal ist kein Musikinstrument mit eigenem Klangcharakter", schreibt er seinen Kollegen ins Gebetbuch, "sondern der Rahmen für ein Kunstwerk, für dessen Gelingen in jedem Fallsind." Und er berichtet von den Umstände jenes die Debatte neu entfachenden Konzerts im Januar, als Jonas Kaufmann an manchen Orten im Saal nicht zu hören war: Der Tenor sang mitunter Stücke außerhalb seiner Stimmlage, "begleitet wurde Kaufmann vom Sinfonieorchester Basel unter der Leitung eines Dirigenten, der zwar das Werk und den Solisten,. Kaufmann stand vorn an der Rampe, den Dirigenten und das Orchester im Rücken und drei Viertel des Auditoriums neben, hinter und über, aber nicht vor sich. Das Orchester, unter dem Schallreflektor, blühte auf, Kaufmanns ohnehin sehr dunkle Tenorstimme war."Sehr dankbar zeigt sich Wilhelm Sinkovicz in derüber eine sorgfältige digitalen Restaurierung von-Aufnahmen deraus den Vierzigern, die nun auf CD erschienen sind: "Was Furtwängler in seinem Stammrepertoire mit den ganz auf ihn eingeschworenen Musikern erreichte, zählt zum, was uns die Aufnahmegeschichte zu bieten hat." Ein der Edition beigelegtes Buch kläre zudem darüber auf, was an Furtwängler und den 40ern problematisch ist.Weiteres: Ji-Hun Kim porträtiert imden Elektro-Musiker Philipp Sollmann, der sich unter dem Namenim Spannungsfeld zwischen Rave und Klangkunst bewegt. Besprochen werden Neues vom, mit dem-Kritiker Karl Fluch sehr viel Spaß hat neue Kommerzpop-Scheibe "Thank U, Next" ( Presse ),Konzert in Wien ( Standard ) und Liz Harris' unter dem Namenveröffentlichtes Ambient-Epos "After its own death / Walking in a spiral towards the house", das aufin voller Länge steht ().