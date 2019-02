In der berichtet Dorothea Marcus vom zweiten Flausen-Kongress , bei dem ein Netzwerk aus inzwischen 24 kleineren bis mittleren Theatern aus 13 Bundesländern über Möglichkeiten der Freien Szene,diskutierten. Die Gießener Politologinetwa gab zu bedenken: "So politisch und weltverbesserisch man als Theater auch immer agieren wolle, aus den eigenen postkolonialen Machtstrukturen und kapitalistischen Machtverhältnissen komme man kaum heraus. Auch wenn Jurys divers oder paritätisch weiblich besetzt würden, auch wenn Migrant*innen auf der Bühne scheinbar noch so wohlmeinend repräsentiert würden: eurozentrischerverwandle sich leicht in Gift, migrantische Positionen würden schnell missbraucht. Denn meist dürften diese ohnehin nur verkünden, was die Mehrheitsgesellschaft als Rahmen setze. Und wie lange soll eine migrantische Position oder eine 'person of colour' überhaupt noch als 'besonders' markiert werden?"Überwältigt und "beglückt" berichtet Reinhard J. Brembeck im Feuilleton-Aufmacher dervonInszenierung vonselten gespielter, politischer Oper "Karl V." an der Bayerischen Staatsoper, die den Habsburgerkaiser mit Iro aus dem Europa eines katholischen Fundamentalismus in eine zerfallende Europäische Union, in der dererstarkt, versetzt: "Die katalanische Künstlerin Lita Cabellut, die Bühne und Kostüme gestaltete, hat ihn vorwiegend in weiß verpackt: Leggins, geschminktes Gesicht, vier mit gelben Bändern hahnenkammartig hochgebundene Haarbüschel und ein Leichenhemd, auf dem ein Zifferblatt im Strudel der Zeit versinkt und Karl unerbittlich mit sich reißt." In dermeint Stephan Mösch hingegen: "Vieles bleibt, manche Botschaft kommt hemdsärmelig daher."Weitere Artikel: Interimsintendantsoll die Berliner Volksbühne nun bis zum Ende der Spielzeit 2020/21 leiten, meldet dermitBesprochen wird"Bericht für eine Akademie" am Berliner Gorki Theater ().